Ferrari begaat nog voor de start van het Formule 1-seizoen de eerste blunder

Ferrari toch... Het Italiaanse Formule 1-team is weer eens viraal gegaan, maar niet om de goede reden. Het team van Charles Leclerc en Carlos Sainz had namelijk twee pogingen nodig om een gelikt promofilmpje te plaatsen.

Ferrari is het hele off season al groot nieuws, vooral vanwege de geruchtmakende overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar de rode auto in 2025. En om te laten zien dat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen, had de marketingafdeling een prachtig filmpje in elkaar gedraaid met het bijschrift: "Poëzie in beweging." Het was een video van een pitstop, gefilmd van boven. Tekst loopt door onder de video

Ferrari? 🤯



Esse pit stop foi rápido?



📹 Ferrari pic.twitter.com/fBpad91Ya4 — Racing BR (@_racingbr) February 15, 2024

Leuk was het zeker, maar poëtisch was het niet: wie goed kijkt, ziet dat er bij het verwisselen van het wiel linksvoor behoorlijk wat mis gaat. Het duurt minimaal een seconde langer dan bij de andere wielen. En dat haalt de kracht van de video toch wel behoorlijk onderuit.

'Sorry monteurs'

De fans op sociale media konden hun lach natuurlijk niet inhouden over de eerste Ferrari-blunder van het seizoen. De beheerder van de pagina reageerde gelukkig wel sportief op alle heisa. "Sorry monteurs, de beheerder was zo bezig met het shot dat hij de verkeerde opname heeft gekozen."

Even later werd alsnog de goede video gedeeld en die pitstop ziet er een stuk beter uit. Laten we hopen voor Ferrari dat het geen voorbode is voor de pitstops dit seizoen...

Admin got so caught up in the shot we chose the wrong take 🎬 🤦‍♂️ pic.twitter.com/AIPOJSIkmH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 16, 2024