Formule 1 Boulevard: Van Dijk, Mbappé, topmodellen en feestvierende vriendin Leclerc in Monaco

De Grand Prix van Monaco is niet alleen een racegenot, ook is het dé GP waar het vooral draait om zien en gezien worden. Welke celebrities heb jij gespot?

Niet dat de celebs er veel aandacht voor hebben, maar ondertussen heeft Charles Leclerc in eigen huis gewonnen. Max Verstappen moet genoegen nemen met plek zes. We zien de vriendin van Leclerc vol in beeld, maar wie is zij ook alweer?

De wereldberoemde K-pop-zangeres Lisa van BLACKPINK is ook in Monaco en heeft al een foto met Max Verstappen gemaakt. Maar daar blijft het uiteraard niet bij.

Max Verstappen and BLACKPINK's Lisa at the Monaco GP! pic.twitter.com/6bXZ50k8JV — RBR Daily (@RBR_Daily) May 26, 2024

Niet alleen vele sportsterren zien we in Monaco, ook topmodellen weten de Grand Prix te vinden. Heidi Klum en dochter 'genieten' van alle aandacht.

Heidi Klum goes braless in a plunging cut out blouse as she coordinates with model daughter Leni, 20, at the star-studded F1 Grand Prix in Monaco https://t.co/3Yb9Q9YysA — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 26, 2024

Anya Taylor-Joy wordt blij van Lewis Hamilton

De beroemde Actrice Anya Taylor-Joy is er ook. Wie? Google maar even. Zij is er om Lewis Hamilton te supporten, of speelt er stiekem meer?

Martin : You're here with Lewis, am I right thinking?



Anya Taylor-Joy: I'm here to support a wonderful friend and an absolute legend. 🤩#MonacoGP pic.twitter.com/nnrLdVGZdm — Sir Lewis Updates (@LH44updates) May 26, 2024

Het is weer tijd voor wat foto's van verschillende celebs. Herken jij ze allemaal?

De Grand Prix van Monaco is dé GP van het jaar voor de celebs die graag gezien willen worden. Ook maken ze soms foto's van zichzelf. Het blijft altijd lastig om alle beroemdheden te herkennen. Spot jij ze gelijk?

Greep uit de celebrities-grabbelton

Het is bijna niet bij te houden zoveel celebs zien we voorbijkomen in Monaco. Toch proberen we het in dit liveblog. Fotobureau Getty Images heeft de drukknop goed gevonden en spot sterren als Kylian Mbappé, Raphael Varane, Mikaela Shiffrin, Dusan Vlahovic en topmodel Ashley Graham.

Liveblog Formule 1 Boulevard GP Monaco

Virgil van Dijk is erbij

We kijken vanuit Nederlands oogpunt natuurlijk ook naar de Nederlandse sterren en zien met Virgil van Dijk gelijk een grote vis. Brilletje op en Formule 1 kijken maar.

One GOAT with two other GOATs in the background at the #MonacoGP 🐐 pic.twitter.com/tSOKdF5z7G — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 26, 2024

Sterren bij GP Monaco: Rico Verhoeven

Als het moeilijk inhalen is voor Max Verstappen en Sérgio Perez, dan kunnen ze wellicht onderweg een blik werpen op de jachthaven of de chique feestjes rondom het circuit. Veel grote sterren komen naar Monaco om te zien en gezien te worden. Zo werd vanuit Nederland Rico Verhoeven al gespot.

Live GP Monaco-race

