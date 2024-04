Formule 1-coureurs niet te spreken over sprintrace in China: 'Er is veel onzeker'

De eerste sprintrace staat op het programma bij de eerstvolgende Formule 1-race. Over twee weken reist het F1-circus af naar Shanghai, voor de Grand Prix van China. Veel coureurs vinden het onhandig dat juist daar de eerste sprintrace van het seizoen wordt verreden.

En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. De Formule 1 is een tijdje niet in China geweest, wegens de strenge coronamaatregelen die daar waren. Veel coureurs zijn het dus niet meer gewend om daar te rijden en moeten dus na één vrije training al in de auto stappen voor de kwalificatie voor de sprintrace.

Op zaterdagochtend staat vervolgens de sprintrace op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race op zondag. "Er zijn veel inhaalmogelijkheden, dus vanuit dat oogpunt is het logisch dat er een sprintrace is", zegt Ferrari-coureur Carlos Sainz tegen De Telegraaf.

Maar: "Juist met de huidige auto’s en regels kan alleen één hobbel op het circuit al verraderlijk zijn. Dan is het niet verstandig om een sprintrace in te plannen na jaren van afwezigheid. Ik begreep ook dat er nieuw asfalt wordt neergelegd, dus er is veel onzeker. Voor de mensen thuis kan het spektakel opleveren, maar voor engineers en coureurs zou je naar mijn mening dit risico niet moeten nemen."

'Veel te doen'

Sergio Pérez, teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, geeft dan ook aan nog nooit in een Red Bull te hebben gereden op het circuit in Shanghai. "Dus in de enige training hebben we vast veel te doen."

Verstappen haakt daarop in. Hij zegt dat coureurs nooit helemaal weten wat ze kunnen ervaren, als er jaren niet gereden is. Daarom had hij een normaal raceweekend beter gevonden in China. : "Waarschijnlijk is het bedoeld om de boel een beetje op te schudden, want dat willen ’ze’ graag zien. Maar vanuit de coureurs- en prestatiezijde is het niet het beste om te doen."