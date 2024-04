Feestende Lando Norris gehavend na uitzinnig bootfeestje met Martin Garrix op Koningsdag

Formule 1-coureur Lando Norris heeft Koningsdag 2024 doorgebracht in Amsterdam. Hij was een van de gasten in de boot van dj Martin Garrix. De huidige nummer vijf van het F1-kampioenschap danste en feestte, gehuld in deels oranjekleurige kleding. Maar schijnbaar vond er op de Amsterdamse kanalen ook een ongelukje plaats.

Op een van de foto's die op social media rondgaan, is te zien dat de Brit verband op zijn gezicht heeft. Het lijkt te gaan om een kwetsuur aan zijn oog of neus. Anderzijds: misschien was het verband aangebracht als geintje. Na een paar Nederlandse biertjes ga je gekke dingen doen.

Wie weet heeft Norris ook Tinder op zijn telefoon aangeslingerd om weer een Nederlandse meid bij elkaar te scharrelen. Dat deed hij namelijk in 2022, toen hij in het land was voor de Dutch Grand Prix.

Tekst gaat door na tweets

Apparently lando Norris has injured himself (eye area )during a boat party with Martin garrix in Netherlands #MiamiGP pic.twitter.com/9zihKppDdE — LW23 (@twte_bts) April 27, 2024

Max Verstappen

Norris is dikke maatjes met F1-collega Max Verstappen. Na de GP van China mocht hij instappen in de privéjet van de Nederlander. Doordat Norris een Belgische moeder heeft, spreekt hij een paar woordjes Vlaams.