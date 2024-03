NOS kiest intern een nieuwe presentator voor nieuw Formule 1-programma

Afke Boven is de nieuwe presentatrice van de Formule 1-tak bij de NOS. Ze is verantwoordelijk voor het nieuwe programma NOS Formule 1 en ze zal de Formule 1-podcast van de NOS op zich nemen.

Boven is al een bekend gezicht bij de NOS. De presentatrice is al een aantal jaren verantwoordelijk voor de presentatie van het NOS Journaal. Boven is ook de presentatrice tijdens de Grand Prix in Zandvoort, die live wordt uitgezonden via de NOS. Dione de Graaff was eerder de presentatrice van de F1-uitzendingen van de omroep, maar zij wil zich meer focussen op haar werk voor de evenemententak van de NOS.

'Hou van alles met snelheid'

In een persbericht van de NOS legt Boven haar keuze voor de Formule 1 uit. "Sporten met snelheid vind ik enorm interessant, zoals de Formule 1. Ik volg de Formule 1 al sinds de tijd dat Michael Schumacher en Mika Häkkinen met elkaar de strijd aangingen voor het kampioenschap. Met name de verhalen, zowel de menselijke kant als de technische aspecten, maken deze sport zo boeiend om te volgen. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s het publiek mee te nemen in die bijzondere verhalen."

'Enorm blij'

Ook Geert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur bij NOS Sport, is blij dat Boven het nieuwe lid is van de Formule 1-redactie. "Ze volgt de sport al jarenlang op de voet en weet kijkers te boeien met haar aanstekelijke enthousiasme. Daarmee kunnen we de sport nóg beter overbrengen aan een grote groep liefhebbers."