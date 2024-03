Onderzoek naar Toto Wolff krijgt een staartje: vrouw Susie kondigt juridische stappen aan

Het onderzoek van de FIA naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie over mogelijke belangenverstrengelingen krijgt nog een staartje. In december 2023 maakte de federatie bekend dat er mogelijk iets mis was, maar twee dagen later stopte het dat onderzoek alweer. Het bleef daarna lang stil, maar Susie Wolff heeft nu juridische stappen aangekondigd.

Het nieuws over het onderzoek sloeg in als een bom in de wereld van de Formule 1. Toto Wolff zou via zijn vrouw, die directrice is van de F1 Academy, informatie krijgt waar andere teambazen niet van op de hoogte zijn. Een ander Formule 1-team zou daarover hebben geklaagd, maar binnen 24 uur na het aankondigen van het onderzoek plaatsten alle andere teams een statement dat zij dat niet gedaan hadden. De FIA maakte snel daarna bekend dat het onderzoek was afgerond en dat er geen vreemde dingen waren aangetroffen.

Juridische stappen

De gang van zaken riep wel heel veel vragen op. Uiteraard ook bij de familie Wolff. Er is nog altijd geen duidelijkheid over hoe het onderzoek tot stand is gekomen en dus gaat Susie juridische stappen ondernemen tegen de FIA.

Dat schrijft ze in een statement op sociale media: "Er is nog altijd geen transparantie vanuit de FIA gekomen. Ik vind dat het belangrijker dan ooit is om op te staan tegen ongepast gedrag. Sommigen zullen denken dat ze niet verantwoordelijk zullen worden gehouden als ze zwijgen, maar dat is niet het geval."

Onderzoeken Horner en Ben Sulayem

De Formule 1 is op dit moment bijna spannender naast de baan dan op de baan. Het begin van het seizoen werd namelijk al ontsierd door onderzoeken naar Red Bull-teambaas Christian Horner en FIA-baas Mohammed Ben Sulayem.

Horner zou grensoverschrijdende berichten naar een vrouwelijke medewerker hebben gestuurd en Ben Sulayem zou zijn macht hebben misbruikt om onder meer een tijdstraf voor Fernando Alonso terug te laten draaien. Beiden zijn inmiddels na een onderzoek vrijgesproken. In de zaak van Horner is de medewerker echter in beroep gegaan en ondertussen is er bij Red Bull ook een machtsstrijd gaande achter de schermen.