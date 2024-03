Red Bull probeert de brand te blussen: 'Staakt-het-vuren tussen Christian Horner, Jos Verstappen en Helmut Marko'

Bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië leek de machtsstrijd binnen Red Bull Racing het hoogtepunt te bereiken. In het ene kamp zit teambaas Christian Horner, die onder vuur ligt vanwege een aanklacht van een vrouwelijke collega, en aan de andere kant Helmut Marko, die gesteund wordt door Max Verstappen. Marko leek tijdelijk geschorst te worden, maar na steun van de Nederlander gebeurde dat niet. Nu zouden de twee partijen met elkaar om de tafel hebben gezeten.

Marko, adviseur bij Red Bull, vertelde zelf tijdens een interview in Saoedi-Arabië dat hij mogelijk geschorst zou worden. Hij zou verdacht worden van het lekken van informatie over de zaak die speelt rondom teambaas Horner. Verstappen was echter vrij duidelijk en verbond zijn lot aan de Oostenrijker. Een dag later was de schorsing ineens volledig van tafel verdwenen. Dat Verstappen tot het kamp Marko behoort was wel duidelijk toen vader Jos een week eerder Horner een veeg uit de pan gaf.

Voor Red Bull kwam het ongetwijfeld goed uit dat er afgelopen weekend geen race was, want alle ogen zijn tijdens de Grand Prix-weekenden volledig gericht op Horner en de andere mensen bij Red Bull. De vrouwelijke medewerker zou in beroep zijn gegaan tegen de uitkomst van het onderzoek en dus is de kans groot dat ook komend weekend in Australië er veel vragen daarover gesteld zullen worden.

Voorlopig staakt-het-vuren

Voor de pr-afdeling waren de afgelopen weken een nachtmerrie, vooral doordat de hoofdrolspelers elkaar publiekelijk aanvielen. The Mirror meldt dat het team gebruik heeft gemaakt van het weekje rust om de plooien ietwat glad te strijken. Met Horner, Verstappen senior en Marko zou zijn afgesproken dat ze zich niet meer publiek uit zullen laten over elkaar. Een soort staakt-het-vuren dus.

Een onafhankelijk onderzoek, dat wel door Red Bull is opgezet, pleitte Horner vrij van grensoverschrijdend gedrag, maar gaf daarbij niet aan op welke gronden dat is gebeurd. De vrouw, die door Red Bull ook nog eens voorlopig geschorst is, zou inmiddels in beroep zijn gegaan tegen de uitkomst. De zaak draait allemaal om het appcontact tussen Horner en de vrouw. Kort na de uitspraak lekten er screenshots uit. Het is nooit bevestigd dat deze echt zijn.

Down Under

Ondanks alle onrust won Red Bull met Horner aan het roer wel gewoon de eerste twee races. Verstappen was in zowel Bahrein en Saoedi-Arabië de beste en lijkt alweer hard op weg naar een vierde wereldtitel op rij. Komend weekend rijden de heren 'Down Under' in Australië. Daar was de Nederlander vorig jaar ook de beste.