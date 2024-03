Sebastian Vettel denkt na over terugkeer in Formule 1: 'Natuurlijk flirt je ermee'

Sebastian Vettel zou na twee jaar afwezigheid in 2025 zijn terugkeer kunnen maken in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zegt wel eens met die gedachte te flirten.

"Natuurlijk denk je er wel eens overna", zegt Vettel tegen RTL Deutschland. De Duitser werd viermaal wereldkampioen met Red Bull Racing en ziet nu ook de chaos die daar bezig is. In combinatie met de pikante transfer van Lewis Hamilton - van Mercedes naar Ferrari in 2025 - zijn er mogelijkheden voor andere coureurs.

Carlos Sainz moet sowieso plaatsmaken bij Ferrari én er komt een plek vrij bij Mercedes. Of Vettel het zitje van Hamilton kan overnemen? Hij zegt teambaas Toto Wolff aan de telefoon te hebben gehad. "Natuurlijk hebben we het ook gehad over dat er veel gebeurt bij Mercedes, maar niet specifiek over dat ik die plek in zou kunnen nemen."

Familie Vettel heeft vinger in de pap

Mocht een transfer echt ter sprake gaan komen, moet Vettel ook nog toestemming krijgen van zijn familie. "Ja, het komt wel eens voor dat een kleine zegt: 'Papa, doe dat niet. Dan ben je zo vaak weg.' Maar dat kan veranderen." Vettel geeft aan dat hij de afgelopen anderhalf jaar veel heeft genoten van zijn kinderen.

Succesvolle coureur

Vettel behoort tot de meest succesvolle coureurs aller tijden. Max Verstappen staat op plek drie van meeste zeges ooit (56), vlak voor Vettel (53). De Duitser reed 299 races in de Formule 1.