Visa Cash App RB deelt teaser van auto voor 2024: met nieuwe naam terug naar oude kleuren?

Visa Cash App RB presenteert deze week de auto voor 2024 in Las Vegas. Op Instagram heeft het team, dat tot vorig jaar AlphaTauri heette, alvast een voorproefje gedeeld. Het lijkt erop dat ze terug in de tijd gaan.

Het lijkt erop dat het team teruggaat naar de oude kleuren van een aantal jaren geleden. Op de teaser lijkt de auto voornamelijk donkerblauw te worden. Visa Cash App RB heette tot en met 2019 Toro Rosse en reed toen in die kleur. In 2020 werd de naam veranderd in AlphaTauri en sindsdien reed het in een zwart-witte auto.

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo zullen komend seizoen achter het stuur zitten van de Visa Cash App RB. Vorig seizoen begon het team met Tsunoda en Nyck de Vries als coureurs, maar de Nederlander werd al na tien races aan de kant geschoven. Ricciardo brak echter al snel zijn hand, waardoor ook Liam Lawson nog een aantal races als invaller reed.

Presentatie in Las Vegas

Visa Cash App RB heeft niet zomaar een locatie uitgekozen voor de lancering voor de auto. De auto wordt namelijk donderdagavond in Las Vegas gelanceerd. Dan is het in Nederland trouwens al vrijdagochtend.

Red Bull

Red Bull, de grote broer van het team, presenteert volgende week als laatste team de auto voor het nieuwe seizoen. Op donderdag 15 februari krijgt de wereld de nieuwe auto van Max Verstappen te zien. Het team heeft op dit moment wel iets anders aan het hoofd, want teambaas Christian Horner werd eerder deze week beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Formule 1-seizoen

Het Formule 1-seizoen begint op zaterdag 2 maart met de Grand Prix van Bahrein. Normaal gesproken zijn de races altijd op zondag, maar dat is dus bij het openingsweekend van het seizoen niet het geval. Hier valt te lezen waarom dit zo is.