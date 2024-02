Bild: 'Christian Horner stuurde foto's naar een medewerker bij Red Bull'

De Telegraaf dropte maandag een bommetje in de Formule 1-wereld; het bracht naar buiten dat Red Bull een onderzoek is gestart naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Het Duitse Bild denkt nu ook te weten wat er is gebeurd.

Volgens Bild heeft Horner foto's gestuurd naar een medewerker van Red Bull. Om wat voor plaatjes het precies gaat, is niet bekend, maar die zullen in dit geval niet gewenst zijn geweest. Red Bull vroeg Horner ook om zijn taken tijdelijk neer te leggen, alleen dat weigert hij. De Engelsman is in zijn ogen onschuldig.

Telegraaf onthult nieuws Christian Horner

De Telegraaf baseert zich voor dit nieuws op bronnen, die tegen de krant zeggen dat Horner (50) zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en dan met name richting één bepaald teamlid van Red Bull Racing. De top van Red Bull is op de hoogte en heeft al een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Horner zelf ontkent de beschuldiging: "Ik ontken deze beweringen volledig.”

Christian Horner | Getrouwd met Spice Girl en vader van twee kinderen bij verschillende vrouwen Christian Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag binnen het Formule 1-team van Red Bull Racing. Maar wie is hij eigenlijk? In de Formule 1 liep iedereen tot de aanklacht met hem weg. Nu is zijn blazoen aangetast.

Een woordvoerder van Red Bull bevestigt tegen de Nederlandse krant het onderzoek. "Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart. Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het zou op dit moment niet gepast zijn om verder commentaar te geven.”

Nieuw seizoen

De timing van de beschuldiging komt in de maand dat de Formule 1 begint aan seizoen 2024. Red Bull had gepland om de nieuwe auto te presenteren op 15 februari, maar de vraag is nog even of dat feestje' nu net zo uitgebreid gevierd kan worden als gepland. Eind februari zijn de testdagen op het circuit van Bahrein en in het eerste weekend van maart is dan de eerste race, ook in Bahrein.

Max Verstappen

Horner is al sinds 2005 teambaas bij Red Bull en daarmee de langstzittende teambaas van de hele Formule 1. Hij is al de hele carrière van Max Verstappen in de hoogste raceklasse zijn baas. Met Verstappen en ploeggenoot Sergio Perez boekte Red Bull in 2023 een recordaantal van 21 GP-zeges (van de 22 in totaal). Komend seizoen jaagt de Nederlandse wereldkampioen op wereldtitel nummer vier.