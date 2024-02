Formule 1 2024 | Op deze datum presenteert Red Bull de nieuwe auto van Max Verstappen

Wie de nieuwe auto wil zien waarmee Max Verstappen het Formule 1-seizoen van 2024 gaat rijden, moet tot het allerlaatst geduld hebben. Red Bull Racing presenteert namelijk als allerlaatste renstal de nieuwe wagens.

Op donderdag 15 februari is het de beurt aan Red Bull om de Formule 1-auto's van Max Verstappen en Sergio Perez voor 2024 te presenteren. Dat is tien dagen later dan de eerste presentaties van de teams zijn. Het lekkerste tot het laatste bewaren, zullen we maar zeggen.

Season 20 💪 Launching 15.02.2024 🔜 pic.twitter.com/kosnvO509i — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 15, 2024

De andere teams

Vrijdag 2 februari 2024: Haas

Maandag 5 februari 2024: Williams en Stake F1 (voormalig Alfa Romeo)

en (voormalig Alfa Romeo) Woensdag 7 februari 2024: Alpine

Donderdag 8 februari 2024: Visa Cash App RB (voormalig AlphaTauri)

(voormalig AlphaTauri) Maandag 12 februari 2024: Aston Martin

Dinsdag 13 februari 2024: Ferrari

Woensdag 14 februari: Mercedes en McLaren*

en Donderdag 15 februari: Red Bull Racing

*McLaren heeft op 16 januari het uiterlijk van de auto al prijsgegeven (zie hieronder), maar er volgt ook nog een officiële presentatie op 14 februari.

Dit zijn de gepresenteerde teams voor seizoen 2024

Haas presenteert als eerste F1-team de bolide voor 2024 MoneyGram Haas F1 Team, oftewel Haas, heeft als eerste team de wagen voor 2024 gepresenteerd. Vrijdag zag de wereld de eerste beelden van de VF-24, waarin Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zullen racen.

McLaren al klaar

De datum waarop McLaren zou presenteren was nog niet eens bekend of ineens was daar al het nieuwe uiterlijk van de auto voor 2024. Op dinsdagavond 16 januari liet de papaya-kleurige renstal al foto's zien van de nieuwe auto. Er volgt op 14 februari nog een 'officiële' presentatie.

AlphaTauri wordt Visa Cash App RB

AlphaTauri is niet meer. Het zusterteam van Red Bull heet vanaf dit seizoen Visa Cash App RB. Dat team was de laatste om de presentatie van de nieuwe auto bekend te maken. Dat doen ze op 7 februari in Las Vegas. Bekijk hier het logo van Visa Cash App RB.

Eerste testdag: 21 februari

Alle auto's zijn gepresenteerd vóór 21 februari, want dan is de eerste van drie opeenvolgende testdagen in Bahrein.