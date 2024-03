Waarom Max Verstappen nog niet van dominantie spreekt: 'Daar waren we vaak minder competitief'

Max Verstappen won zaterdag de Grand Prix van Bahrein met 22 seconden voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez. Daar bovenop reed de Nederlander ook nog eens de snelste raceronde. Toch wil hij nog niet spreken van Red Bull-dominantie.

Daar noemt Verstappen, die de afgelopen drie jaar wereldkampioen werd, twee redenen voor. Allereerst gaat de Red Bull erg lekker op de baan in Bahrein. Verstappen wil daarmee zeggen dat hij niet bij elke race dit voordeel kan hebben. En daarnaast zag hij dat 'het veld' dichter bij elkaar zijn gekomen, oftewel: de teams zijn meer aan elkaar gewaagd.

De Telegraaf citeert Verstappen: " Vandaag ging alles perfect voor ons. Het voelde een beetje zoals tijdens de testdagen van een week eerder. De wind was minder sterk dan de dagen hiervoor en ik voelde me heel goed in de auto. Maar zo kan het tegelijkertijd niet altijd gaan. En dit is een van de circuits die ons het best past."

Zo reist het Formule 1-circus nu af naar Saoedi-Arabië, waar er in Jeddah een stratenrace op het programma staat. Verstappen noemt de twee circuits 'compleet anders': " Ander asfalt, minder slijtage, veel snelle bochten. Dat zal andere teams helpen met betrekking tot ons. Circuits zoals hier in Bahrein liggen ons altijd goed."

Carlos Sainz

Ook Carlos Sainz van Ferrari houdt hoop. De Spanjaard eindigde al vlak achter Pérez in de race en verbaasde zich daar enigszins over. " Het was al een verrassing dat ik in ieder geval één Red Bull enigszins bij kon houden. Op andere circuits komt onze auto misschien meer tot leven en kunnen we het Max moeilijker maken."

Sainz kaart nog een Ferrari-probleem aan, waarvan hij hoopt dat het dit jaar minder het geval is. " We hebben zeker een stap vooruit gezet, maar we moeten het gat met Red Bull in de races nog zien te verkleinen. Vorig seizoen kaapten wij ook nog wel eens een pole positon weg, maar dan zag je dat Max een dag later enorm bij ons wegreed."