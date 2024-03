Superieure Max Verstappen scheurt met speels gemak naar zege in GP Bahrein

Max Verstappen is het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen zoals hij de vorige heeft afgesloten, met winnen. De Nederlander liet bij de openingsrace in Bahrein direct zien waarom hij titelkandidaat nummer één is en hij eigenlijk geen concurrentie heeft. Verstappen won met overmacht, daarna was teamgenoot Sergio Pérez 'best of the rest', voor Carlos Sainz van Ferrari.

Verstappen was bij de start goed weg. De Nederlander reageerde sneller dan Charles Leclerc en zorgde ervoor dat er geen opening was in bocht 1. Ook Pérez startte goed; hij ging van P5 naar P4.

Cameraloze Verstappen

Net als in 2023, toen Verstappen met overmacht wereldkampioen werd, was er van de regie weinig aandacht voor de Nederlander. Verstappen begon op zacht, hield dat het langst van iedereen vol, en bleef solide in zijn rondetijden. Pas in de achttiende ronde kwam hij naar binnen en kreeg hij de hardste compound onder zijn Red Bull geschroefd.

In ronde 38 kwam Verstappen weer naar binnen, toen switchte hij weer terug naar de zachtste band. De Nederlander had nog een vers setje softs over. Die gebruikte hij om de race uit te rijden én de snelste raceronde te noteren. Daarna kon hij in de spaarstand; Verstappen reed de race zonder trammelant uit.

Race achter Verstappen

Verstappen was dus al vrij snel gevlogen en vooral achter hem was het interessant deze race. Sainz liet zien wat voor een uitstekende coureur hij is. De Spanjaard verloor bij de start zijn plek aan Pérez, maar knokte zich terug. Sainz kwam al vrij vroeg op de boordradio met de vraag of hij harder mocht; voor zijn gevoel was hij sneller dan Leclerc.

Dat bleek ook, want Sainz zwaaide Leclerc al vroeg gedag, na een mooie inhaalactie in bocht 1. Daarna was Russell de pineut. Dat gebeurde ongeveer op hetzelfde stuk. Sainz beet zich vervolgens stuk in Pérez, die het één-tweetje voor Red Bull veiligstelde. P3 was er voor Sainz, die een sterke sollicitatie deed voor 2025, wanneer Lewis Hamilton zijn zitje overneemt bij Ferrari.

Baggerdag Mercedes

En daar zal Hamilton waarschijnlijk enorm blij mee zijn. Van de dominantie van Mercedes in de Formule 1 is namelijk helemaal niks over. Zowel Hamilton als George Russell kende een teleurstellende dag. Beide coureurs konden niet te hard racen, want anders begaf de motor het vanwege hitteproblemen - en dat terwijl het maar achttien graden Celsius was.

Tot overmaat van ramp brak het stoeltje van Hamilton, waardoor hij niet lekker zat in zijn Mercedes. Hopelijk voor hem is dat volgend jaar bij Ferrari niet het geval. Maar één ding is zeker: de coureurs zullen vooral de achterkant van Verstappen zien dit jaar, als ze hem al bij kunnen houden.

