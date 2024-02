Video | Professioneel golfster 'gemansplaind' tijdens training: 'Zie je hoeveel beter dat was?'

Een man die een vrouwelijke professioneel golfer advies wilde geven, is viraal gegaan op TikTok. In het filmpje is te zien hoe de amateur 'uitleg' geeft aan Georgia Ball, die zelf golfinstructeur is.

Hoewel het advies waarschijnlijk goed bedoelt is, is de ergernis op het gezicht van Ball duidelijk af te lezen. "Wat je daar doet, moet je niet doet", vertelt de man die niet op camera te zien is. "Je swingt te langzaam." Ball bleef aardig en probeerde uitleg te geven. "Kijk, ik golf zelf al twintig jaar lang. Je moet je slag afmaken", vervolgt hij stellig. Nadat Ball een prachtige slag liet zien, eindigde hij zijn pijnlijk staaltje 'mansplaining'. "Zie je wel, dit ging al veel beter."

Geluk voor de man, die niet met zijn gezicht op het filmpje te zien is. De video is namelijk viraal gegaan. Op TikTok werd het filmpje ruim elf miljoen keer aangeklikt.