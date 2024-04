Loting EK handbal 2024: Nederlandse handbalsters na Olympische Spelen tegen onder andere Duitsland

De blik van de Nederlandse handbalsters gaat eerst op de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer. Maar daarna staat ook alweer snel het volgende toernooi op het programma. De loting voor het EK handbal is namelijk ook al gedaan.

De Nederlandse handbalsters plaatsten zich de afgelopen maanden moeiteloos voor het EK. De ploeg van bondscoach Per Johansson eindigde zonder nederlaag aan kop van Groep 3. In de poule zaten Portugal, Tsjechië en Finland. Nederland won alle zes de wedstrijden.

Slecht nieuws voor Estavana Polman & co: handbalsters treffen op Olympische Spelen angstgegner De loting voor het handbaltoernooi op de Olympische Spelen is geweest en de Nederlandse handbalsters kennen de vijf tegenstanders in de groepsfase in Parijs. Slecht nieuws voor Estavana Polman en co.: ze zitten bij een angstgegner.

Op het EK handbal bij de vrouwen, dat van 28 november tot en met 15 december gehouden wordt in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland, is Nederland ingedeeld in Groep F. Er doen 24 landen mee, 8 meer dan de afgelopen EK's. Nederland moet het in Groep F opnemen tegen Duitsland, IJsland en Oekraïne.

Loting Nederlandse handbalsters op EK handbal 2024

Groep F Nederland Duitsland IJsland Oekraïne

Twee landen per groep door

Portugal, dat met Nederland uit de EK-kwalificatie naar het EK ging, zit in Groep C met regerend olympisch- en wereldkampioen Frankrijk, Spanje en Polen. Een loodzware taak dus voor dat land om de groepsfase door te komen. Alleen de beste twee landen uit elke zes groepen gaat door naar de achtste finales.

Volledige loting EK handbal 2024

Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Zweden Montenegro Frankrijk Denemarken Noorwegen Nederland Hongarije Roemenië Spanje Zwitserland Oostenrijk Duitsland Noord-Macedonië Servië Polen Kroatië Slovenië IJsland Turkije Tsjechië Portugal Faeröer Eilanden Slowakije Oekraïne

Regerend kampioen en prestatie Nederland op EK 2022

De Noorse vrouwen zijn regerend Europees kampioen. Zij werden in 2022 op het meest recente EK kampioen. Nederland werd toen tweede in de groep met Frankrijk, Roemenië en Noord-Macedonië. In de tweede fase eindigde Nederland achter Frankrijk en Montenegro op de derde plaats en mocht het met Zweden uitvechten wie er vijfde werd op dat EK. Dat werd uiteindelijk Zweden, dat het onderlinge duel met 36-32 won.