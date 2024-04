Dit is het programma van de Nederlandse handbalsters op de Olympische Spelen

Het programma van de groepsfase in het olympisch handbaltoernooi is bekend gemaakt. De Nederlandse vrouwen spelen hun eerste wedstrijd op 25 juli tegen Angola. Op de Olympische Spelen in Parijs komende zomer zal Estavana Polman met haar teamgenoten strijden om haar eerste olympische medaille. Bekijk hier het hele programma.

Het is de tweede keer dat Polman naar de Spelen gaat. In Rio in 2016 was Polman erbij, maar vlak voor de Spelen in Tokio blesseerde ze haar knie.

Op Europese en wereldkampioenschappen veroverde Nederland al meerdere medailles, maar op de Spelen is dat nog niet gelukt. In Rio werd Nederland vierde, in Tokio vijfde.

Op het olympisch handbaltoernooi in Parijs heeft het Nederlandse team volgens Polman één doel. "All the way gaan, voor die medailles gaan", zei Polman eerder.

Het olympisch handbaltoernooi vindt plaats van 25 juli tot en met 11 augustus 2024. De groepsfase is in de Paris Sud 6 Arena en de finale-fase in het Pierre Mauroy Stadion in Lille. Dit is het programma voor Nederland.

Groepsfase:

25 juli om 11.00 uur: Nederland - Angola

28 juli om 21.00 uur: Frankrijk - Nederland

30 juli om 14.00 uur: Nederland - Spanje

1 augustus om 9.00 uur: Nederland - Brazilië

3 augustus om 9.00 uur: Italië - Nederland

Finale-fase:

6 augustus van 9.30 tot 23.30 uur: kwartfinales

8 augustus van 16.30 tot 23.30 uur: halve finales

10 augustus van 10.00 tot 17.30 uur: finale en troostfinale