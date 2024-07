Estavana Polman kan na 'mentaal zware jaren' eindelijk weer genieten: 'Dit is het mooiste wat er is'

Over tien dagen spelen de Nederlandse handbalvrouwen hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen tegen Angola. Routinier Estavana Polman is erbij, en hoe: "Ik heb driekwart jaar keihard gewerkt om zondagochtend in die bus naar Parijs te zitten", vertelt ze aan Sportnieuws.nl en ze verzekert: "Ik ben écht fit."

Tijdens de training maandagochtend op Papendal ging het er fel aan toe bij de handbalvrouwen. De beleving spatte ervan af in de strijdkreten, in de schoten en in de verdedigende acties. Estavana Polman voorop, ze maakte een topfitte indruk. Haar selectie voor de Spelen is geen wildcard, vertelde ze ons na de training.

"Ik voel me goed, ik voel me fit, ik voel me fresh", aldus de 31-jarige vedette van het team die kwakkelde met blessures sinds ze in 2022 de overstap maakte naar het Roemeense Rapid Boekarest.

'Ik wil gewoon handballen!'

Polman onderging in 2023 nog een zware knieoperatie en liep vervolgens blessures op aan eerst de ene kuit en daarna aan de andere. Om gek van te worden: "Mentaal waren het zware jaren, ik heb momenten gehad dat ik twijfelde: kan ik het nog, wil ik het nog? Ik zat meer in het krachthonk dan dat ik op het veld stond. Ik wil gewoon handballen! Met die meiden op het veld staan, is het mooiste wat er is."

Estavana Polman maakt bijzonder moment mee: 'Van grootste fan naar samen strijden' Een droom wordt werkelijkheid voor de 22-jarige handbalster Kim Molenaar. Ze gaat samen met haar idool Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Parijs. Als klein meisje was Estavana Polman haar grote voorbeeld.

Vakantie overgeslagen

Hoewel ze zonder schroom traint, is ze onbewust wel bezig met haar fitheid. "Door alle tegenslag zit het vanzelf in je achterhoofd, ik wil gewoon fit zijn. Handballen kan ik, dat is net als fietsen: dat verleer je niet. Ik ben écht fit, ik ga er vol in. Ik heb driekwart jaar keihard gewerkt en heb mijn vakantie overgeslagen om zondagochtend in die bus naar Parijs te zitten. Dan is al het harde werken niet voor niks geweest. "

Niks meedoen, winnen!

Is meedoen dan belangrijker dan winnen? "Als je meedoet, dan wil je winnen. We missen nog een medaille en dat is de olympische. In die zin zou zilver of brons ook al historisch zijn, maar we gaan voor goud."

Dochter van Rafael van der Vaart en Estavana Polman mag zich verheugen na EK-domper Oranje Het Nederlands elftal verloor woensdag in de halve finales van het EK van Engeland en dus is de teleurstelling groot in Nederland. Toch is er misschien wel één iemand heel erg blij met de uitschakeling van Oranje: de dochter van Rafael van der Vaart en Estavana Polman.