Monsterzege helpt Nederlandse handbalsters aan EK-ticket

De Nederlandse handbalsters mogen zich dankzij een overtuigende zege tegen Tsjechië aan het eind van dit jaar melden op het EK in Hongarije, Oostenrijk en Zwitserland. De ploeg van bondscoach Per Johansson was in De Maaspoort in Den Bosch veel te sterk voor Tsjechië: 42-25.

Eerder deze week won Nederland in Praag nipt van Tsjechië: 30-29. Oranje was in oktober al te sterk voor Portugal (38-27) en Finland (31-13).

Het EK voor vrouwen wordt van 28 november tot en met 15 december gehouden in Oostenrijk (Innsbruck en Wenen), Hongarije (Debrecen) en Zwitserland (Basel).