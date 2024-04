Estavana Polman werd na haar rentree uitgelachen door teamgenote: 'Ik heb dit zo gemist'

Het was twijfelachtig of Estavana Polman mee zou doen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen, maar tegen Spanje kon ze toch nog even spelen. De Spelen waren op dat moment al binnen, maar toch gaf het haar een mentale boost: "Zie je wel, ik ben er nog."

Polman kampte eigenlijk heel 2024 met blessures en maakte deze OKT-periode nog niet eens een hele training vol. Toch mocht de 31-jarige handbalster spelen tegen Spanje én ze scoorde direct. Even later nam ze weer op de bank plaats, waar teamgenoot Laura van der Heijden keihard begon te lachen. "Lau moest ook lachen toen ik naast haar ging zitten en zei: ’Alleen jij kan nog geen hele training meedoen, erin komen en gewoon gelijk scoren’."

Dat zei Polman tegen De Telegraaf. Aan de krant liet ze weten sowieso heel blij te zijn met haar rentree. "Het voelt zo lekker om weer wat minuten te maken. Ik heb dit zo gemist." Nederland won met 27-26 van Spanje, na eigenlijk de hele wedstrijd achter te hebben gestaan.

Polman, de vriendin van Rafael van der Vaart, lijkt dus op tijd weer topfit te gaan worden voor de Olympische Spelen. De Spelen staan van 26 juli tot en met 11 augustus op het programma. Het handbaltoernooi begint zelfs nog een dag eerder.

Nederland hoopt voor het eerst een medaille te pakken, nadat het in 2016 vierde werd. Destijds werd het in de halve finale uitgeschakeld door Frankrijk en dat was ook de boosdoener in de Spelen daarna, toen in de kwartfinale.