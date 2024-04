Slecht nieuws voor Estavana Polman & co: handbalsters treffen op Olympische Spelen angstgegner

De loting voor het handbaltoernooi op de Olympische Spelen is geweest en de Nederlandse handbalsters kennen de vijf tegenstanders in de groepsfase in Parijs. Slecht nieuws voor Estavana Polman en co.: ze zitten bij een angstgegner.

Gastland Frankrijk is namelijk groepsgenoot in Groep B. Op de afgelopen twee Olympische Spelen (in 2021 in Tokio en in 2016 in Rio de Janeiro) schakelde Frankrijk telkens Nederland uit. Eerst in de halve finale en een toernooi later in de kwartfinale. De groep van Nederland bestaat naast Frankrijk uit nog vier tegenstanders.

Loting Nederlandse handbalsters op Olympische Spelen

Groep A Groep B Noorwegen Frankrijk Duitsland Spanje Slovenië Nederland Zweden Hongarije Denemarken Brazilië Zuid-Korea Angola

Spanje

Frankrijk is ook nog eens regerend olympisch- én wereldkampioen. In de finale in december 2023 wonnen de Françaises van Noorwegen. Spanje is een tegenstander waar Nederland het de afgelopen jaren moeilijk mee had, maar wel werden de Spaanse vrouwen verslagen in de WK-finale in 2019 en recent nog op het OKT. Van Hongarije, Brazilië en Angola heeft Nederland minder te vrezen.

Beste vier gaan door

In de groepsfase moet Nederland bij de beste vier landen (van de zes) zien te eindigen om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De nummer 1 van de groep speelt dan tegen de nummer 4 van de andere groep, de nummer 2 tegen de nummer 3 en andersom. Nederland ontloopt na de groep dus in ieder geval even Frankrijk.

Het worden waarschijnlijk de laatste Spelen van veel grote speelsters van Nederland. Onder andere Estavana Polman kondigde al aan dat haar lichaam het waarschijnlijk niet aan kan: "Of iemand moet mij in een rollator voortduwen", zei ze eerder. Ook van aanvoerster Lois Abbingh is het de vraag of haar lichaam het na Parijs nóg vier jaar aan kan. Zij verzweeg namelijk de afgelopen jaren een ernstige blessure.