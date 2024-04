'Ik heb er nog niks van gezien': Estavana Polman over het geld van Rafael van der Vaart

Met een lach van oor tot oor liep Estavana Polman zondagavond door Torrevieja, het Spaanse stadje waar de Nederlandse handbalsters afgelopen week het ticket voor de Olympische Spelen pakten. Polman is terug na zwaar blessureleed en heeft de wind mee.

Als Polman verschijnt, verschijnt er sowieso een lach. Ook toen ze na de uit het vuur gesleepte wedstrijd tegen Spanje op het succesvolle olympisch kwalificatietoernooi (OKT) videobelde met De Oranjezondag, de talkshow van SBS6. "Ik zat te wachten."

'Nog geen drankje gedronken'

"We hebben het feestje twee dagen geleden al gevierd", zei Polman met een lach tegen presentatrice Hélène Hendriks. Toen won Nederland van Tsjechië en was plaatsing voor de Spelen binnen. De zege van zondag op Spanje was er een voor de eer. "Ik heb nog geen drankje gedronken, want zat te wachten op jullie belletje."

Estavana Polman en handbalsters vieren plaatsing voor Olympische Spelen met Nederlandse meezinger De Nederlandse handbalvrouwen verzekerden zich vrijdagavond van een plekje op de Olympische Spelen aankomende zomer. Oranje won zelf met 32-18 van Tsjechië en omdat Spanje later op de avond Argentinië versloeg zijn ze zeker van deelname aan Parijs 2024. Dat moest natuurlijk gevierd worden.

'Ik heb een paar keer gedacht...'

Polman noemt het halen van de Spelen in Parijs komende zomer 'een droom die uitkomt'. Een droom die ze afgelopen maanden door zware knieblessures soms kwijtraakte. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar keer gedacht heb dat het niet ging lukken, dat mijn lichaam het niet meer aan kon. Maar het gaat me lukken, dat voel ik", zei ze opgelucht. Tegen Spanje maakte ze haar rentree. En hoe: zelfs haar teamgenote op de bank moest lachen.

Estavana Polman werd na haar rentree uitgelachen door teamgenote: 'Ik heb dit zo gemist' Het was twijfelachtig of Estavana Polman mee zou doen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen, maar tegen Spanje kon ze toch nog even spelen. De Spelen waren op dat moment al binnen, maar toch gaf het haar een mentale boost: "Zie je wel, ik ben er nog."

Prijzengeld Olympische Spelen

Nu kan Polman zich richten op de Spelen in Parijs. Een vooruitzicht op lekker veel prijzengeld tijdens de Olympische Spelen heeft ze niet, zo legde Hendriks haar voor. 11.000 euro krijgt de hele Nederlandse ploeg bij een gouden medaille. Absoluut geen vetpot, vindt Polman ook. Maar zelfs bij zo'n onderwerp kreeg Hendriks de lach niet van haar gezicht.

'We zijn blij met wat we krijgen'

"We delen dat geld en dat is prima. We zijn het gewend", zei Polman realistisch. "We hebben er lang voor gevochten om steeds weer een beetje meer te krijgen. Krijgen nu een onkostenvergoeding van de bond. We zouden eigenlijk een miljoen moeten verdienen", zei Polman grappend. "We zijn blij met wat we krijgen, al hadden we natuurlijk meer gewild. We hebben ook de contracten bij de clubs nog, die zijn ook nog leuk."

Nederlandse handbalvrouwen met Estavana Polman en Lois Abbingh laten aan Spanje een remontada zien De Nederlandse handbalsters zijn er op fraaie wijze in geslaagd om het succesvolle olympische kwalificatietoernooi ook winnend af te sluiten. De handbalvrouwen veroverden eerder het olympische ticket en in het duel om spek en bonen leek rivaal en gastland Spanje met de zege ervandoor te gaan. Toch won Nederland na een prachtige remontada: 27-26.

Geld van Rafael van der Vaart

Polman vindt het geen probleem om voor haar rechten en die van haar ploeg- en landgenoten te vechten. Want, zo zegt ze zelf, 'elk eurootje is meegenomen'. En anders heeft ze haar vriend Rafael van der Vaart nog. Die verdiende als voetballer in zijn carrière het veelvoudige en krijgt nu ook als analist bij de NOS nog geld. "Maar van dat geld heb ik nog niks gezien", sloot Polman het gesprek met een grap af.