Nederlandse handbalvrouwen met Estavana Polman en Lois Abbingh laten aan Spanje een remontada zien

De Nederlandse handbalsters zijn er op fraaie wijze in geslaagd om het succesvolle olympische kwalificatietoernooi ook winnend af te sluiten. De handbalvrouwen veroverden eerder het olympische ticket en in het duel om spek en bonen leek rivaal en gastland Spanje met de zege ervandoor te gaan. Toch won Nederland na een prachtige remontada: 27-26.

Nederland heeft zo de kwalificatiepoule gewonnen. Een gelijkspel was daarvoor ook voldoende. Een gelijkspel stond in Torrevieja ook vaak op het scorebord. Nog veel vaker een (ruime) voorsprong van Spanje. Pas in de ultieme slotfase kwam Oranje langszij en er zelfs overheen voor de perfecte Spaanse comeback, de remontada.

Bondscoach Per Johansson had een plekje ingeruimd voor Estavana Polman. De bekende tophandbalster was in Torrevieja nog niet aan spelen toegekomen. Zij was als een soort van joker ingeroepen, nadat ze pas net was hersteld van een kuitspierblessure. De ervaring en goede kleedkamerkunsten van Polman kwamen goed van pas bij het OKT.

Na eerdere overwinningen op Tsjechië en Argentinië wisten de handbalvrouwen al dat ze naar de Olympische Spelen van Parijs gaan. Ook Spanje versloeg die landen en boekte zo hun ticket voor Parijs 2024. Toch was er in Torrevieja geen sprake van een vriendschappelijk potje. Daar is de rivaliteit tussen de twee landen te groot voor.

Spanje ging furieus van start en pakte al snel de leiding. Die leiding gaven de Spanjaarden in het verloop van de wedstrijd niet meer uit handen. Oranje probeerde telkens op z'n Spaans een remontada in te zetten, maar telkens als de Nederlandse handbalsters dichterbij kwamen sloeg Spanje weer toe. Voorafgaan en tijdens het OKT gebeurde van alles en Oranje kan terugkijken op een succesvol evenement: het belangrijke ticket is immers binnen en ook nog eens in stijl afgesloten.

Eindstand en uitslagen OKT handbal | Nederlandse handbalsters grijpen ticket De Nederlandse handbalsters begonnen donderdag aan het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Spaanse Torrevieja. De handbalsters zaten in een poule samen met gastland Spanje, Argentinië en Tsjechië. De top twee van de poule plaatste zich voor de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Oranje eindigde als tweede en dus is het olympische ticket binnen. Hier de eindstand en alle uitslagen.

Abbingh en Polman voor OKT openhartig over blessureleed

De Nederlandse handbalsters kwamen deze week in het nieuws via Lois Abbingh en Estavana Polman. Abbingh vertelde namelijk dat hij jarenlang een groot geheim verzweeg. Het had namelijk weinig gescheeld of de maker van de winnende treffer in de WK finale van 2019 tegen Spanje had die wedstrijd nooit gespeeld.

Zes weken voor die finale wilde ze namelijk stoppen met handballen. "Ik kon zes weken voor de start niet eens rennen vanwege m'n knie. Ik liet een scan maken en de arts zei dat mijn knie op de Tweede Wereldoorlog leek. Dan denk je wel: het is misschien beter om het vliegtuig te pakken, de boel de boel te laten. Dan houdt het hier op."

Handbalster Lois Abbingh verzweeg groot geheim: 'Je wil niet die stempel krijgen' Lois Abbingh is al jaren een vaste waarde in het Nederlandse handbalteam. Ze scoorde in de WK-finale van 2019 tegen Spanje het winnende doelpunt en werd aanvoerder. Maar jarenlang verzweeg ze een groot geheim.

Ook Polman was openhartig over haar blessureverleden. De tophandbalster en vriendin van Rafael van der Vaart vertelde namelijk dat ze tijdens haar revalidatie veel steun had van zijn vriend. In het verleden kampte ze met zware knieblessures en Polman is pas net hersteld van een kuitspierblessure. Daardoor kon ze alleen in deze laatste OKT-wedstrijd tegen Spanje goed meedoen.