Nederlandse handbalsters tonen veerkracht tegen Argentinië en zetten grote stap richting Olympische Spelen

De Nederlandse handbalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) goed begonnen. In het Spaanse Torrevieja werd Argentinië met 34-22 verslagen. Nederland kende een dramatische start, maar herstelde zich sterk en boekte uiteindelijk een ruime overwinning. Door de zege zet Nederland gelijk een grote stap richting de Olympische Spelen.

Meevaller voor de Nederlandse ploeg was dat aanvoerder Lois Abbingh gewoon mee kon doen. Zij raakte vorige week bij een EK-kwalificatieduel nog geblesseerd, maar bleek op tijd fit voor het duel met Argentinië. Ook Estavana Polman was een twijfelgeval voor het duel. Zij was fit genoeg om bij de selectie te zitten, maar kwam niet in actie.

Schrikbarende start

De toeschouwers in Spanje zaten nog maar net op hun plek of Oranje keek al tegen een dikke achterstand aan. Er lukte in de openingsfase helemaal niets en na vijf minuten keek Nederland al tegen een 5-0 achterstand aan. Het was dus meteen duidelijk dat het niet zo makkelijk zou gaan als vorig jaar op het WK toen Nederland met vijftien doelpunten verschil wist te winnen.

Argentinië stond even later ook op 8-3, maar Nederland snoepte beetje bij beetje die voorsprong weg. De inhaalrace duurde uiteindelijk twintig minuten, want vlak voor rust kwam Nederland op 15-15. In de laatste minuten voor rust gooiden de handbalvrouwen er nog een schepje bovenop en ze mochten uiteindelijk met een voorsprong van 3 goals de rust in: 19-16.

Ruime marge

Nederland was begon de tweede helft een stuk scherper dan de eerste helft en langzaam liepen de handbalsters verder weg van Argentinië waar weinig meer lukte. Het gaatje tussen beide teams werd steeds groter. Wel was er nog een schrikmomentje toen Abbingh naar haar arm greep, maar uiteindelijk leek dat mee te vallen. Nederland bleef de aanval zoeken en maakte er uiteindelijk toch nog een ruime zege van: 34-22.

Parijs in zicht

De overwinning is voor Nederland een grote stap richting de Olympische Spelen. Een plekje bij de eerste twee in de poule van vier is namelijk genoeg om komende zomer in Parijs van de partij te zijn. Nederland heeft net als Spanje twee punten en staat op doelsaldo boven het gastland. De Spaanse vrouwen versloegen Tsjechië met 31-21.

Nederland neemt het vrijdag in het tweede duel op tegen de Tsjechische vrouwen, terwijl Spanje dan speelt tegen Argentinië. Als Spanje en Nederland allebei ook hun tweede duel winnen, is het ticket voor Parijs voor beide landen binnen. In dat geval gaat het onderlinge duel van zondag nergens meer om.