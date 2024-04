Handbalster Lois Abbingh verzweeg groot geheim: 'Je wil niet die stempel krijgen'

Lois Abbingh is al jaren een vaste waarde in het Nederlandse handbalteam. Ze scoorde in de WK-finale van 2019 tegen Spanje het winnende doelpunt en werd aanvoerder. Maar jarenlang verzweeg ze een groot geheim.

In de videoserie Nooit Verteld op Play zegt de 31-jarige handbalster dat ze zes weken voor dat zeer succesvolle WK eigenlijk helemaal wilde stoppen met handballen. Een slepende knieblessure, die ze al sinds haar tienerjaren met zich meedraagt, leek een definitief einde te maken aan haar droom. "Als het mijn dagelijks leven zo beïnvloedt dat ik niet eens meer een stukje kan wandelen, dan houdt het hier op", dacht ze een paar weken voor de start van het toernooi.

'De boel de boel laten'

"Wat niemand wist, was dat ik zes weken voor dat toernooi misschien wel dacht om te stoppen met handbal", is Abbingh nu eerlijk. "Ik kon zes weken voor de start niet eens rennen vanwege m'n knie. Ik liet een scan maken en de arts zei dat mijn knie op de Tweede Wereldoorlog leek. Dan denk je wel: het is misschien beter om het vliegtuig te pakken, de boel de boel te laten. Dan houdt het hier op."

Het was lang niet de eerste keer dat ze zulk slecht nieuws kreeg te horen. Al bij haar eerste blessure, toen ze vijftien jaar oud was, had de fysiotherapeut bij de controle een verdrietige boodschap. "Hij zei dat ik met zo'n knie nooit topsport zou kunnen bedrijven. Op je vijftiende zoiets horen, dan stort je wereld in."

Do or die

Maar net als toen, kwam ze er voor het WK van 2019 waarop Nederland dankzij Abbinghs rake strafworp in de laatste seconden wereldkampioen werd, sterk van terug. Hoe deed ze dat? "Ik heb met de fysio een plan gemaakt, een soort do or die. Hopelijk is er dan een kans dat ik meekon naar het WK. Op het moment dat je zo'n plan maakt, ben ik ook heel gedisciplineerd. Dan geloof ik er zelf ook in dat dat de uitkomst is."

'Schijt aan dat wedstrijdritme'

Abbingh wilde ten koste van alles laten zien dat ze niet het WK zou missen vanwege zoiets als een blessure. "Ik wilde laten zien dat het niet is omdat ik niet kan handballen. Dat is heel moeilijk, omdat je het gevoel hebt dat mijn lichaam me weer in de steek laat. Je wil ook niet zwak overkomen. Je wil niet die stempel krijgen dat ze altijd geblesseerd is, altijd ergens last van heeft. Maar dat was ook weer het zaadje wat werd geplant om me zes weken te focussen. Ik wilde alleen maar het gevoel hebben dat het wel zou gaan, lichamelijk. Schijt aan het wedstrijdritme. Misschien is het dan toch wel mogelijk om mee te gaan naar het WK."

'Er viel een last van m'n schouder'

Toen ze zich uiteindelijk dus toch bij het Nederlands team kon melden, viel er een last van haar schouder. "Toen dacht ik ook: dit ga ik gewoon halen en dit ga ik doen. Vanaf moment één zat ik lekker in die flow in het toernooi. Als je zo goed in het toernooi zit, kun je pijntjes ook makkelijker vergeten. Ik kon gelukkig laten zien wat ik ook echt kon."

Geblesseerd naar het OKT

Inmiddels zijn we alweer bijna vijf jaar verder na die blessure en de gedachten om te stoppen. Abbingh raakte in de laatste EK-kwalificatiewedstrijden wéér geblesseerd. En dat terwijl de hele belangrijke wedstrijden tegen Argentinië, Tsjechië en Spanje op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het programma staan. Het is nog de vraag of ze fit genoeg is om alle drie de duels te spelen.

