Niek Kimmann fotograaf op eigen babyshoot: 'Timer aan en rennen'

Er is een kleine BMX'er op komst. Olympisch kampioen Niek Kimmann kondigde donderdag in een speciale fotoshoot aan dat er een kindje onderweg is. Samen met zijn aanstaande vrouw Carly Lee kondigde Kimmann aan dat er deze herfst een baby komt. Wat het nog mooier maakte: de BMX'er verzorgde de fotoshoot zelf.

'Komende herfst '24', schrijven Kimmann en zijn vriendin bij een reeks foto's. De plaatjes die geschoten zijn op het strand zijn niet door een professional gemaakt, maar door de BMX'er zelf. Via Instagram Story deelde Carly Lee hoe Kimmann de productie verzorgde. Hij droeg een grote tas en een camera. Hij schreef daarbij 'Timer aan en rennen' en 'Als het er stom uitziet, maar het werkt, is het niet stom'.

Olympische Spelen

De 27-jarige Kimmann heeft al een behoorlijk gevulde prijzenkast en misschien moet die wel plaatsmaken voor een kinderkast. Op de Olympische Spelen van 2021, die door corona met een jaar waren verzet, pakte Kimmann op bijzondere wijze een gouden medaille.

Kimmann kwam vijf dagen voor de olympische finale hard ten val nadat hij botste met een Japanse official. Het kostte Kimmann een scheurtje in zijn knieschijf, maar gelukkig voor hem niet zijn allereerste olympische medaille. "Ik was zo gaar de laatste dagen dat ik bang was ingehaald te worden. Toen kwam ik over de lijn en ja... ik snap er nog steeds geen fluit van hoe dit allemaal kan", reageerde Kimmann na zijn gouden medaille.

Parijs 2024

Deze zomer hoopt Kimmann op de Zomerspelen in Parijs zijn gouden medaille te prolongeren. Op donderdag 1 augustus begint het toernooi en een dag later zijn de halve finales en finale. Kan Kimmann met goud op zak uitkijken naar de geboorte van zijn kindje?