Bekritiseerde Raïsa Schoon knokte zich naar de wereldtop: 'Dat is pijnlijk om te horen'

Beachvolleybalster Raïsa Schoon is momenteel de nummer vijf van de wereld. Toch werd het haar van kinds af aan niet makkelijk gemaakt. Ze kreeg vooral kritiek op haar lengte. Maar haar moeder ontwikkelde ze een speciaal systeem, waardoor ze zich toch bij de wereldtop wist te voegen. Nu doet ze haar verhaal in de serie Nooit Verteld van Play.

Schoon ademt al vanaf jonge leeftijd beachvolleybal. Haar moeder Debora Schoon-Kadijk was net als tante Rebekka ook beachvolleybalster en de twee deden samen mee aan aan de Olympische Spelen van 2000. Debora beviel een jaar later van Raïsa, die regelmatig bij haar tante ging kijken: "Ik mocht mee naar toernooien en dan zag je fans genieten. Dat gaf me een extra prikkel om daar zelf later ook te staan."

Lengte

Dat Schoon zelf ook een topspeelster zou worden was helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze werd Nederlands kampioen bij de jeugd, maar door haar lengte van 1,74 meter was er niet veel vertrouwen in haar: "Er stond een internationaal toernooi op het programma en toen werd er tegen mij gezegd: 'We willen niet dat jij gaat, want we zien het niet voor ons dat jij de absolute wereldtop gaat halen.' Dat is pijnlijk om te horen."

Die woorden dreunden door bij Schoon: "Als je een wedstrijd verliest of een training gaat moeizaam, dan denk je dat ze misschien wel gelijk hebben. Die gedachten gaan in je om als het even niet zo lekker gaat." Toch liet ze zich daar niet door uit het veld slaan: "Het wil niet zeggen dat je de wereldtop niet kunt halen. Er zijn best wat speelsters die wat kleiner zijn. Het is wel een andere manier van spelen en je moet de kennis hebben om zo te kunnen spelen."

Speciaal systeem dankzij moeder

Haar moeder ontwikkelde een systeem waardoor ze uiteindelijk toch de top van de wereld kon halen: "Wat ons systeem speciaal maakt, is dat wij met een bepaalde manier van lopen het hele veld kunnen coveren. Ik ben niet de grootste dus ik moet sneller zijn." Daarom volgt Schoon ook een speciaal trainingsprogramma: "Ik ben denk ik de enige beachvolleybalster die ook atletiektrainingen doet."

Schoon werkt dus dagelijks met haar moeder samen om beter te worden. Niet iedereen zou dat zien zitten: "Veel mensen zeggen: 'Dat wil ik niet, want het staat te dichtbij'. Maar het geeft extra binding. Je hebt samen een doel en als je dat haalt, is het helemaal speciaal."

Revanche

Mede dankzij de samenwerking met haar moeder werd ze aan de zijde van partner Katja Stam, die met haar 1,92 meter een stuk groter is, in 2020 voor het eerst Nederlands kampioen. Dat gaf haar veel voldoening: "Dan zie je de mensen lopen die hebben gezegd dat het niets kan worden. Dan gaat die gedachte in je hoofd van 'zie je wel'. Ik wilde altijd het tegendeel bewijzen."

Komende zomer gaan Schoon en Stam, de nummers zes op de wereldranglijst, op jacht naar eremetaal op de Olympische Spelen in Parijs. Dat gaan ze proberen op een bijzondere locatie, want het toernooi wordt gehouden in een opgebouwd stadion aan de voet van de Eiffeltoren.

Kijk hieronder de hele video van Raïsa Schoon over haar moeilijke weg naar de wereldtop.