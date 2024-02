Zoie (14) en Olivier Zietz (18) wonen op Hawaii, maar surfen voor Nederland op WK

Zes Nederlandse surfers zullen zich van 23 februari tot en met 3 maart proberen om te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Tot dat team van het WK golfsurfen behoren Oliver Zietz (18) en Zoie Zietz (14). De broer en zus wonen op Hawaii, maar surfen voor Nederland.

De broer en zus wonen op het eilandje Kauai, waar zo'n zeventigduizend mensen wonen. Ze reizen de wereld rond en hebben talent. Oliver werd in 2022 derde op het Amerikaans kampioenschap surfen onder achttien, terwijl Zoie in 2023 vierde werd op datzelfde kampioenschap onder zestien. Toch komen ze in internationale wedstrijden voor Nederland uit.

Surfbloed

Het surfen zit in de familie van Zoie en Oliver. Hun oom is namelijk professioneel surfer Sebastian Zietz. Ook vader Maxwell Zietz pushte zijn kinderen al op jonge leeftijd om het surfboard op te pakken. Waarschijnlijk is de moeder van de broer en zus van Nederlandse komaf.

Team Nederland