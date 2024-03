Joy Beune waarschuwt concurrentie: 'Ik ben nog niet op mijn top'

Voor veel schaatsers zal de vakantie op een goed moment zijn gekomen, maar bij Joy Beune is dat nog maar de vraag. Zij was in bloedvorm tijdens de laatste weken. Beune pakte goud op de 5000 meter op de WK afstanden en zorgde met de wereldtitel allround voor de kers op de taart. Ze vertelde tegen Sportnieuws.nl dat de concurrentie zich zorgen moet maken de komende jaren.

Beune reed zondag in Thialf de Hollandse 100 voor het goede doel. Daarmee stond ze weer even op het ijs nadat ze het seizoen op fenomenale wijze wist af te sluiten en vakantie kon gaan vieren. In de jeugd stond ze jarenlang bekend als een supertalent, maar bij de senioren wilde het maar niet lukken. Dat veranderde allemaal het afgelopen seizoen en er zit nog veel meer in volgens Beune.

'Dat klinkt top': Joy Beune kijkt na verbouwing uit naar lekker bad met Kjeld Nuis Het schaatsseizoen zit er eindelijk op voor de topschaatsers, dus kan er toegewerkt worden naar de vakantie. Zo ook voor Joy Beune, de wereldkampioene allround. Zij deed zondag nog wel mee voor het goede doel en legde aan Sportnieuws.nl uit hoe erna haar vakantie eruit ziet.

Verbeterpunten

"Ik ben nog niet op mijn top", waarschuwt Beune de concurrentie via Sportnieuws.nl. Ze reed de laatste weken van het seizoen snoeihard, maar er zit nog meer in: "Ik kan nog steeds harder. Ik wil sterker worden en mijn uithoudingsvermogen kan nog beter worden. Er zijn genoeg punten waar ik aan kan werken."

Dat belooft weinig goeds voor de concurrentie, want de 24-jarige schaatsster maakte grote indruk. Op de WK afstanden reed ze een persoonlijk record op de 5000 meter en daarmee troefde ze niemand minder dan Irene Schouten af in de strijd om het goud. Enkele weken later legde ze de basis voor de wereldtitel allround door in Inzell baanrecords te rijden op de 1500 en de 3000 meter.

Moeizaam begin

Dat Beune zo sterk presteerde, was niet vanzelfsprekend. Het begin van het seizoen was namelijk erg moeilijk voor de schaatsster van Team IKO. Ze eindigde bij de World Cups meerdere keren net naast het podium en vergat bij een ploegenachtervolging haar transponder om te doen waardoor Nederland gediskwalificeerd werd. Dat kwam haar op veel kritiek te staan. Beune knokte zich terug en loste toch haar belofte als toptalent in.



Bekijk hieronder het volledige interview met Beune.