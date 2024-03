Of Joy Beune een feestbeest is? 'Ik ben het tegenovergestelde van Kjeld'

Het schaatsseizoen 2023-2024 was dat van de doorbraak van Joy Beune. Van twijfelaar kroonde ze zich tot wereldkampioen. Nu de laatste wedstrijd is verreden, is het tijd voor andere zaken.

Beune groeide dit seizoen uit tot het boegbeeld van Team IKO. Ze pakte twee keer goud op de WK afstanden en kroonde zich afgelopen weekeinde tot wereldkampioen allround. Reden genoeg voor een feestje.

"Volgende week hebben we met de ploeg een afsluitend etentje", vertelt de 24-jarige Beune in Tubantia. "Daarna gaan we met z’n allen de stad in. Dat vind ik hartstikke leuk, maar ik ben niet zo’n feestbeest. Wat dat betreft ben ik het tegenovergestelde van Kjeld. Hij is heel extravert, ik juist introvert." Kjeld is uiteraard Kjeld Nuis, ook succesvol schaatser en de vriend van Beune. De twee wonen samen in Heerenveen.

Schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis gaat huis verbouwen: 'Kunnen wij ook een beetje helpen' Joy Beune kan met haar gouden medaille op de WK allround lekker thuis gaan genieten van haar succes. Althans, dat zou je denken. De schaatsster woont met haar vriend Kjeld Nuis in Heerenveen. Aan dat huis gaat het nodige gebeuren, Beune en Nuis gaan verbouwen.

Van haar vriend kreeg Beune regelmatig te horen dat het allemaal wat enthousiaster mag. "Het oogt bij mij misschien wat koeltjes, maar ik ben echt superblij met mijn prestaties", aldus de Overijsselse. "In Calgary en Inzell was ik beste van de wereld. Op het ijs, daar gaat het bij mij om. En wat ik nu heb gedaan, wil ik volgend jaar weer laten zien."

De vakantie van Joy Beune

Eerder vertelde Beune al dat ze een fietsvakantie had geboekt met twee goede vrienden Femke Beuling (wielrenster, red.) en Robin Groot (ploeggenoot, red.). Ze gaan naar Zuid-Spanje. "Of we daar vanuit Heerenveen naartoe fietsen? Nee joh, ben je gek! Dat is veel te ver. Gewoon vliegen, fietskoffer mee en daar dagelijks een uurtje of twee fietsen. Het moet wel leuk blijven. Aan de andere kant: vorig jaar hebben we hetzelfde gedaan en toen zat ik op een gegeven moment toch vijf à zes uur op de fiets. Omdat ik dat leuk vind om te doen."