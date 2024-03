Joy Beune trots op 'heel bijzondere' felicitatie: 'Hij schreef hoe hij het zelf heeft beleefd'

De wereldtitel allround die Joy Beune zondag veroverde in Inzell heeft indruk gemaakt, zo merkte ze zelf ook. Van alle kanten kwamen de felicitaties binnen bij de nieuwe schaatskoningin. Eentje sprong er voor haar echt uit.

"Het waren heel veel berichtjes", zei de 24-jarige Beune tegenover RTV Oost over alle felicitaties die ze ontving. "Ik heb geprobeerd alles te beantwoorden. Als het goed is, ben ik er doorheen nu. Het was een flinke dagtaak, maar het is superleuk dat iedereen zo met je meeleeft, je feliciteert en trots op je is. Dan stuur je graag een berichtje terug."

Onder meer haar jeugdtrainer meldde zich ("Dat is echt superlief."). Over de speciaalste felicitatie hoeft ze niet lang na te denken. "Die van de koning vind ik wel heel bijzonder." De brief met een felicitatie van Willem-Alexander kwam via de post. "Dat doet hij echt persoonlijk. Hij schreef hoe hij het zelf heeft beleefd. Dat is best wel gaaf."

Of Joy Beune een feestbeest is? 'Ik ben het tegenovergestelde van Kjeld' Het schaatsseizoen 2023-2024 was dat van de doorbraak van Joy Beune. Van twijfelaar kroonde ze zich tot wereldkampioen. Nu de laatste wedstrijd is verreden, is het tijd voor andere zaken.

Winterspelen

Wellicht is het nog een éxtra stimulans om op de toppen van haar kunnen te presteren op de Winterspelen van 2026 in Turijn. Medaillewinnaars mogen immers op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima.