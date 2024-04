Kan Jake Paul een handje helpen? Dit zijn de opties voor Jutta Leerdam na vertrek bij Jumbo-Visma

Nu duidelijk is dat Jutta Leerdam is vertrokken bij Jumbo-Visma, is het natuurlijk de vraag wat de topschaatster nu gaat doen. De 25-jarige heeft een aantal opties, maar zal snel een keuze moeten maken richting de Olympische Spelen. Deze site zet de mogelijkheden op een rij.

Voor wie het gemist heeft: maandag werd bekend dat Leerdam en haar ploeg Jumbo niet met elkaar doorgaan. Ze waren wekenlang in gesprek, maar werden het uiteindelijk niet eens over het nieuwe contract. Leerdam, meervoudig wereldkampioene en in het bezit van een zilveren medaille, zit dus zonder ploeg. En dat minder dan twee jaar voor de Olympische Winterspelen, die begin 2026 plaatsvinden in Milaan.

Wat nu voor Leerdam?

De grote vraag is natuurlijk: wat nu? Leerdam heeft een aantal opties. De meest logische stap lijkt het vinden van een andere schaatsploeg. Team IKO, het schaatsteam van onder meer Joy Beune, bevestigde maandag al in gesprek te zijn met Leerdam. Volgens Team IKO kunnen ze genoeg geld neerleggen voor een contract om Leerdam binnen te hengelen. "We zijn al enkele weken in gesprek en zijn aan elkaar aan het snuffelen of het een goede match zou zijn", zo verklapte mede-eigenaar Martin ten Hove.

Het team is niet de rijkste schaatsploeg en daarom twijfelde Ten Hove in eerste instantie of het mogelijk was Leerdam vast te leggen: "Onze eerste reactie was: we kunnen Jutta helemaal niet betalen. Maar we kwamen al heel snel tot de conclusie dat geld haar helemaal niet drijft. Jutta wil goud in Milaan."

'Bij andere teams aangeboden'

Volgens Chris Woerts heeft Leerdam zich ook bij andere schaatsteams aangeboden. Dat vertelde de sportmarketeer maandag in gesprek met Sportnieuws.nl. Volgens Woerts zijn veel teams terughoudend om met Leerdam samen te werken, omdat ze bij Jumbo-Visma veel haar eigen plan trok. En is lastig binnen een team. "Ze heeft zichzelf aangeboden bij zo'n beetje alle Nederlandse teams", vertelde Woerts. Het is bijna zeker dat Team Reggeborgh en de AH Zaanlander-ploeg niet de nieuwe ploegen van Leerdam worden.

Mark Tuitert denkt dat Team IKO in elk geval een goede optie voor de sprintster is. Het succes van Joy Beune is Leerdam volgens Tuitert ook opgevallen. "Daar zijn ze wat meer toegespitst op het individu. Ik denk dat Leerdam dat aantrekkelijk vindt", vertelt de analist bij de NOS.

Over een andere boeg

Mocht Leerdam er niet uitkomen met Team IKO, dan zijn er nog andere opties. Ze kan opnieuw een eigen ploeg beginnen. Toen Leerdam nog een relatie had met Koen Verweij, hadden ze een eigen schaatsploeg: Team Worldstream-Corendon. Bij die ploeg wist ze zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Peking, waar ze haar tot nog toe enige medaille pakte.

Stress en geregel

Er zitten ook nadelen aan een nieuwe eigen schaatsploeg. In 2022 vertrok Leerdam naar Jumbo-Visma, ook omdat ze bij haar eigen ploeg vaak alleen moest trainen en er veel stress en geregel bij een eigen ploeg komt kijken. Bij een al bestaande ploeg staat het geraamte natuurlijk al en kan Leerdam zich volledig op het schaatsen focussen. Daarnaast is het zo dat een nieuw, eigen team niet zomaar alle faciliteiten in Thialf kan gebruiken, geeft de KNSB aan tegenover de NOS.

Helemaal alleen?

Het zou zelfs kunnen dat Leerdam helemaal geen ploeg vindt of er eentje begint. Dan kan ze zelf trainen in Thialf. Ze is gewoon welkom op de ijsbaan en in het krachthonk, ook als je zonder ploeg zit. "Schaatsers die geen ploeg hebben en in de hoogste categorie zitten, faciliteren wij met het ijs en de krachtruimtes. Leerdam hoort in die categorie thuis met een A-status en de medailles die ze heeft gehaald", liet KNSB-technisch directeur Remy de Wit weten.

De schaatsbond is bereid om mee te denken met Leerdam. De bond heeft er namelijk ook zelf belang bij dat Leerdam goed presteert op de Olympische Spelen in Milaan.

Of toch iets met Jake Paul beginnen?

Woerts zit het ook nog wel gebeuren dat Leerdam samen met haar vriend Jake Paul wat gaat proberen. "Die heeft een geweldig landgoed op Puerto Rico en is schathemeltjerijk", weet Woerts. Zijn connecties en (misschien wel) geld kunnen Leerdam natuurlijk helpen. "Dat ze samen gaan zoeken naar sponsoren, trainers. Ze is natuurlijk een fotogenieke atleet met veel volgers op sociale media. Daar zou interesse genoeg voor moeten zijn."

Keuze genoeg dus voor de schaatsster uit 's Gravenzande. En hoewel er niet binnen een paar dagen per se een besluit genomen moet worden, heeft Leerdam ook niet alle tijd van de wereld. Eind november wordt de eerste World Cup gereden en dan is het nog minder dan anderhalf jaar richting het grote doel van Leerdam: de Olympische Spelen.