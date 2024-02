Olympisch kampioen Thomas Krol (31) stopt per direct met schaatsen en wil piloot worden: 'Dat vind ik belangrijker'

Thomas Krol heeft vrijdag bekendgemaakt per direct te stoppen met schaatsen. De 31-jarige schaatser twijfelde al even over zijn toekomst, maar heeft nu de knoop definitief doorgehakt. Krol werd in 2022 olympisch kampioen op de 1000 meter. Hij is na Irene Schouten de tweede schaatstopper die deze week heeft laten weten afscheid te gaan nemen.

Krol zou eigenlijk dit weekend nog meedoen aan het NK sprint, maar is tijdens een fietsrit deze week gevallen en hoorde in het ziekenhuis dat hij daardoor niet van start gaan. In een interview met De Telegraaf geeft hij aan dat het hem pijn deed: "Toen heb ik wel een traantje gelaten. Ik dacht: nou, dit is het dan."

Krol liet eerder nog weten door te willen gaan tot de volgende Spelen, maar komt daar nu op terug. Hij weet al wat hij gaat doen. "Ik had van jongs af aan twee levensdoelen: olympisch kampioen én piloot worden. Ik ben erachter gekomen dat ik die carrière als piloot belangrijker vind dan nog een gouden medaille. Die keuze werd makkelijker doordat mijn prestaties tegenvielen", zegt hij tegen de krant

Afscheidsrondje in Thialf

Net als Schouten krijgt ook Krol komend weekend zijn afscheidsmoment in Thialf. Schouten is zaterdag aan de beurt en Krol heeft zijn momentje een dag later: "Het afscheid wordt vast emotioneel en heftig. Toch weet ik dat dit de enige juiste keuze is. Het was een fantastische reis, maar het is goed zo."

Olympisch goud

Krol worstelde de afgelopen twee seizoenen met zijn vorm, maar hoorde in de jaren daarvoor tot de absolute wereldtop. De Olympische Spelen van 2022 waren het hoogtepunt. Hij pakte goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter achter landgenoot Kjeld Nuis. Dat jaar was voor hem helemaal bijzonder, want hij werd ook wereldkampioen sprint.

Krol pakte ook drie gouden medailles op de WK afstanden. In 2019 en 2021 was hij de beste op de 1500 meter en in het tussenliggende jaar won hij goud met Nederland op de teamsprint. Ook op de EK's was hij sterk. Krol pak twee keer goud op de EK afstanden en won ook één keer het EK sprint.

Thomas Krol met zijn gouden medaille op de Olympische Spelen. © Getty Images

Twijfels waren er al

De schaatser beleefde na zijn succes bij de Spelen een moeilijke periode en plaatste zich dit seizoen voor het eerst in jaren voor geen enkele afstand bij de WK afstanden. Krol liet begin deze maand na de World Cup in Quebec al weten dat hij twijfelde over zijn toekomst als schaatser. Nu heeft hij dus de beslissing genomen om te stoppen.

Wie neemt het stokje over?

Twee jaar geleden pakte Nederland met Krol, Schouten, Nuis en Ireen Wüst nog zes gouden medailles op de Spelen. Nuis is na dit seizoen dus nog de enige actieve schaatser van hen en hij is met zijn 34 jaar ook niet meer de jongste. Het is dus de grote vraag welke schaatsers bij de Olympische Spelen van 2026 de successen van toen kunnen herhalen.