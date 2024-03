Vriend van Kjeld Nuis blijft tot en met Winterpelen 2026 bij Team Reggeborgh

Team Reggeborgh heeft het contract verlengd van schaatser Wesly Dijs. De 28-jarige korte afstand-specialist is daarmee de enige schaatser van het huidige team die al sinds de oprichting van Reggeborgh als schaatsploeg tot de selectie behoort.

Dijs kwam in 2018 bij de toen net nieuwe ploeg en blijft nu tot en met de Winterspelen van 2026 in Milaan voor Reggeborgh rijden. “Schaatsteam Reggeborgh is als een tweede familie voor mij en ik ben blij dat ik daar vanaf het begin bij hoor”, zegt Dijs op Instagram.

Topschaatsers

Dijs zag Reggeborgh, de ploeg van trainer Gerard van Velde, uitgroeien tot misschien wel het beste schaatsteam van het moment. Onder anderen Antoinette Rijpma-de Jong koos er recent voor om de overstap te maken naar de ploeg. Ook andere topschaatsers als Kjeld Nuis, Patrick Roest, Jenning de Boo, Femke Kok en Marrit Fledderus schaatsen in het groenzwarte pak. "Het is heel mooi om het team te zien groeien van zeven rijders tot waar we nu staan met zijn allen. Zeker gezien de prestaties van ons team. Het geeft vertrouwen voor de komende twee jaar", zegt Dijs.

Goede vriend van Kjeld Nuis

Dijs is goed bevriend met Nuis. Ze gamen ook samen, zo bleek uit een Insta-post van Nuis deze week. De twee hebben vakantie en speelden in hun vrije tijd Call of Duty Warzone met onder anderen Rico Verhoeven en kunstenaar Joseph Klibansky.

Ondanks 'waarschuwing' Joy Beune is Kjeld Nuis lekker aan het gamen, mét Rico Verhoeven Als topsporter bestaat je leven uit reizen, trainen, presteren en rusten. Er is weinig tijd voor hobby's. Maar nu voor de schaatsers het seizoen is afgelopen, hebben ze tijd om leuke dingen voor zichzelf te doen. Kjeld Nuis vindt het heerlijk om te gamen.

Het aantrekken van Rijpma-de Jong leek even te betekenen dat de zusjes De Jong voor het eerst samen in een team zouden gaan rijden. Maar door de vele schaatsers in de selectie, besloot Reggeborgh om niet verder te gaan met het jonge zusje van Antoinette, Michelle de Jong,