Opwinding bij Jutta Leerdam na terugkeer bij vriend Jake Paul: 'Puur geluk'

Jutta Leerdam kan eindelijk haar vriend Jake Paul weer in de armen sluiten. De sprintster was in Nederland om haar conditie richting het nieuwe schaatsseizoen op peil te houden, maar is nu weer afgereisd naar Noord-Amerika om haar vriend te zien.

Op TikTok deelt Leerdam beelden vanuit de auto naar YouTuber en bokser Paul toe. Daarbij zet ze de tekst: 'Een combinatie van nervositeit en puur geluk, vijf minuten voordat je je vriend weer ziet.' Leerdam vertoefde de afgelopen periode in Nederland, waar zij voornamelijk tijd doorbracht met familie en vrienden.

Leerdam en Paul zijn vaak samen aan het trainen. De bokser neemt het in november bijvoorbeeld op tegen oude legende Mike Tyson. Eigenlijk zou het gevecht deze zomer op het programma staan, maar Tyson moet vanwege een acute maagzweer eerst rust houden.

Nieuw team voor Jutta Leerdam?

Leerdam heeft er overigens toch voor gekozen om zich aan te sluiten bij een Nederlandse ploeg. De 25-jarige schaatsster trainde de afgelopen periode mee bij Team Novus, waar voormalig olympisch kampioen Michel Mulder een van de trainers is.

"Dat was een leuke ervaring", zei teammanager Lieuwe Krol tegenover Sportnieuws.nl over de samenwerking. "Dat Jutta een topper is, staat buiten kijf. Dat ons team veel van haar kan leren ook. Maar een samenwerking is ook wederkerig. Jutta moet er zelf ook iets aan hebben en dat is ook gelukt."

Breuk met Team Jumbo

Dat Leerdam en Team Jumbo uit elkaar gingen, werd in april van dit jaar bekend. Vervolgens flirtte de topschaatsster nog kort met Team IKO , met onder meer Joy Beune in de gelederen. Maar uiteindelijk koos Leerdam toch voor een individuele route. Dat laatste blijft grotendeels overeind, maar de kans is groot dat ze in de nabije toekomst vaker aansluit bij Team Novus.