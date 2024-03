Problemen voor Nederlandse schaatsers in of op weg naar Inzell? Duitse stakingen in trein-en vliegverkeer

Inzell staat deze week in de schaatsspotlights; op donderdag en vrijdag zijn daar de WK sprint, gevolgd door de WK allround op zaterdag en zondag. Toch moeten de Nederlandse schaatsers goed de Duitse reisapps in de gaten houden, er zijn namelijk stakingen in het trein- en vliegverkeer.

Zo schrapt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa op donderdag en vrijdag vluchten van en naar Schiphol. Ook binnen Duitsland is het een rommeltje. Het grondpersoneel is van woensdagavond tot zaterdagochtend in staking. Daardoor gaan meer dan de helft van de vluchten van Amsterdam, München en Frankfurt niet door. Vakbond Verdi gebruikt deze staking om een loonsverhoging van 12,5 procent eruit te slepen en een inflatiecompensatie voor het jaar.

Schaatsen | Dit is het programma voor de WK sprint in Inzell De snelste schaatsers van de wereld reizen af naar Duitsland voor de WK sprint. Eén man en één vrouw mogen zich na vrijdag de wereldkampioen sprint noemen bij het schaatsen. Bekijk hier het programma voor de WK sprint in Inzell.

Stakingen op het spoor

Ook het treinverkeer wordt flink ontregeld door stakingen. Dat heeft gevolgen voor reizen vanuit Nederland, zegt de NS. " We blijven afhankelijk van de situatie over de grens", vertelt een woordvoerder van ze tegen NU.nl . Vanaf woensdagnacht (02:00 uur) begint de staking en die duurt tot vrijdag 13:00 uur.

Vakbond GDL en de Deutsche Bahn zijn al maanden bezig met aan een conflict. Dit is alweer de vijfde staking in het Duitse treinverkeer. GDL mikt op salarisverhoging en een kortere werkweek van 35 uur. Die bestaat nu nog uit 38 uur.

Nederlanders op WK sprint en allround

In totaal doen er twaalf Nederlanders mee aan de toernooien in Inzell, zes aan de WK sprint en ook zes aan de WK allround. Bij de vrouwen doen Jutta Leerdam, Femke Kok en Isabel Grevelt mee aan het sprinttoernooi, bij de mannen verschijnen Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Jenning de Boo aan de start. Patrick Roest, Chris Huizinga, Kars Jansman, Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong doen mee aan het allroundtoernooi.

Waar ligt Inzell?

Inzell ligt tegen de Oostenrijkse grens aan en vlak bij de stad Salzburg. Schaatsers en schaatsfans kunnen dus ook gewoon vliegen op Flughafen Salzburg. München, dat ook in de buurt ligt, is geen optie. Verdere alternatieven zijn Innsbruck (Oostenrijk) en Ljubljana (Slovenië).