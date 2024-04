Schaatsbond zet assistent-coach per direct op straat na teleurstellend WK shorttrack

De Nederlandse shorttrackers moeten het per direct doen zonder assistent-coach Annie Sarrat. De schaatsbond (KNSB) heeft haar buiten gezet.

Sinds 2022 was ze werkzaam voor TeamNL, waar ze werd geroemd om haar analytisch vermogen. Ze was ook medeverantwoordelijk voor de vele successen die de Nederlandse shorttrackers in het seizoen 2022-2023 haalden met haar als begeleider. De Canadees-Franse ex-shorttrackster zag de technisch directeur van de KNSB, Remy de Wit, uitleggen waarom ze niet verder mag.

'Samenwerking liep minder soepel'

“In het afgelopen seizoen 2023-2024 verliep de samenwerking binnen de staf echter minder soepel", zegt De Wit op de website van de KNSB. "Uit diverse gesprekken bleek dat er een verschil van inzicht is over de te volgen koers op weg naar de Olympische Spelen van Milaan in 2026. We hebben daarom besloten de samenwerking met Annie te beëindigen. We zijn haar dankbaar voor haar tomeloze inzet voor TeamNL Shorttrack en wensen haar alle goeds in de toekomst.”

Annie Sarrat (uiterst rechts) in gesprek met Suzanne Schulting. ©Getty Images

Evaluatie is leidend

In de komende twee jaar richting de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan, moet de shorttrackploeg dus op zoek naar een nieuwe assistent. De Wit laat weten dat de evaluatie met de staf en sporters leidend zijn voor de keuze voor een nieuwe assistent-coach.

Waanzinnig WK

In het shorttrackseizoen 2022-2023, het eerste seizoen met Sarrat als begeleidster, was zeer succesvol. Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer wonnen wereldbekerklassementen op de 500 en 1000 meter. Ook maakte Jens van 't Wout indruk op individuele afstanden tijdens de wereldbekers.

Het hoogtepunt volgde echter tijdens het WK shorttrack in Seoul. In Zuid-Korea. De Nederlandse vrouwen pakten op alle afstanden goud: 500 meter (Velzeboer, zilver Schulting), 1000 meter (Velzeboer), 1500 meter (Schulting), de aflossing en de gemengde aflossing.

Geen Schulting, nauwelijks medailles

Dit seizoen waren de resultaten wat minder, zeker door het ontbreken van Schulting. Zij werd in de zomer van 2023 'overbelast' verklaard en bleek later een 'broertje van Pfeiffer' te hebben. Daardoor kon ze maanden niet op topniveau presteren. Een schaatsongeluk in november leek ook een streep te zetten door afgelopen WK. Maar ze herstelde op tijd, kon rijden in Rotterdam, maar zag haar droom op medailles in rook opgaan. Een gebroken enkel op de laatste individuele afstand was een volgend dieptepunt.

Nederland sleepte alleen op de achtervolging bij de vrouwen het goud. Zilver was er voor Van 't Wout en Velzeboer. Zo eindigde het WK in eigen land in een grote teleurstelling.