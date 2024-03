Suzanne Schulting kijkt terug op moeilijke periode: 'Ik heb er geen last meer van'

Suzanne Schulting is klaar voor de WK shorttrack in Rotterdam Ahoy. Na een moeilijke periode waarin ze werd getroffen door een virus en bij een training een grote snijwond opliep voelt ze zich weer goed.

In een interview met De Telegraaf kijkt Schulting terug op het afgelopen jaar. "Dat is niet altijd even makkelijk geweest, maar op dit moment sta ik op het WK en ik denk dat dat hetgene is wat telt." zegt de 26-jarige schaatster. "Ik ben ontzettend blij en trots dat ik hier sta en dat ik ook gewoon heel lekker ga."

Schulting werd begin november na een val op de training geraakt door een schaats van Xandra Velzeboer en naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest de snijwond op haar rug gehecht worden. Ook werd ze afgelopen jaar getroffen door een virus. "Ik heb daar geen last meer van, het is helemaal uit mijn systeem. Dus ik ben helemaal gezond."

Foto | Suzanne Schulting toont litteken na ongeluk met schaats Suzanne Schulting is inmiddels met het nodige succes terug op het ijs, maar de gevolgen van het ongeluk tijdens een training ruim drie maanden geleden zijn nog altijd zichtbaar.

Schulting is ook blij met de ontwikkeling van shorttrack. Ze merkt dat de sport steeds populairder wordt. "Het is zeker populair geworden. Het aantal zitplaatsen in Ahoy ten opzichte van 2017 is toegenomen en het was ontzettend snel uitverkocht." Dat snapt ze ook wel, want het is "een fantastische sport om naar te kijken". "Als Nederland doen we het ook ontzettend goed, dus ik denk dat dat ook helpt."

Schulting is blij weer mee te kunnen doen aan een toernooi en voelt zich erg goed. "Ik ben er helemaal klaar voor en ik heb er zin in." Ze hoopt zichzelf trots te kunnen maken. "Ik wil elke finale graag halen. Ik hoop dat ik iedereen hier en voor de televisie, en mezelf natuurlijk, kan verrassen."