Suzanne Schulting ondanks gebroken enkel met 'lekker gevoel' naar nieuw seizoen: 'Alsof ik weer de oude was'

Voor Suzanne Schulting eindigden de WK shorttrack erg pijnlijk. Ze kwam op de laatste afstand van het weekend ten val en brak daarbij haar enkel. Ook op de andere afstanden wilde het niet lukken. Schulting vertelde donderdagavond bij Sophie & Jeroen over haar WK en is erg positief over de toekomst.

"Ik ben niet teleurgesteld", vertelde Schulting, die tijdens het gesprek aangaf zich ongemakkelijk te voelen, over haar gevoel dat bleef hangen na het WK. Ze had tenslotte een moeilijke voorbereiding: "Ik heb de hele zomer niet kunnen trainen en toch ging het schaatsen zo goed. Ik reed nieuwe records, de aanloop ging lekker."

Ook de start van het toernooi verliep erg goed: "Op vrijdag reed ik heerlijk, de zaterdag was minder, maar op zondag had ik het gevoel dat ik echt mee ging strijden om het goud. Ik reed heerlijke ritten. Alsof ik weer de oude Suzanne was. Het is heel lekker om zo het volgende seizoen in te gaan. Ook al komt dit dan tussendoor.

Valpartij

De WK eindigden op een hele vervelende manier voor Schulting. Ze ging in de finale van de 1000 meter onderuit na een botsing met de Belgische Hanna Desmet. Dat moment zorgde voor heel veel discussie en daar kwam ze in de talkshow ook nog even op terug.

Moeilijk jaar

Dat het voor Schulting een moeilijk jaar was, is een understatement. Na de WK van vorig jaar raakte ze oververmoeid en nam ze enige tijd pauze. Tot overmaat van ramp liep ze daarna ook nog een virus op dat vergelijkbaar is met de ziekte van Pfeiffer. Toen dat achter de rug leek, kwam ze tijdens een training ten val en daar hield ze een enorme snee in haar rug aan over.

Schulting keerde in februari terug op de shorttrackbaan en was binnen no-time alweer op een goed niveau. Bij de WK was er weinig mis met haar snelheid, maar viel het toernooi door valpartijen en straffen in het water. Desondanks pakte ze wel een gouden medaille. Ze reed namelijk de kwartfinale en halve finale van de vrouwenrelay en had dus ook recht op de gouden plak die de andere vier rijdsters in de finale wisten binnen te halen.