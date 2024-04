Met één been op de fiets: Suzanne Schulting deelt beelden van haar herstel

Suzanne Schulting is niet klein te krijgen. De shorttrackster brak aan het einde van het seizoen haar enkel, maar deelt op Instagram genoeg beelden van haar herstel. En dat doet ze met een lach op haar gezicht.

Haar enkel mag dan aan het herstellen zijn van een breuk, Schulting ziet genoeg mogelijkheden om te trainen. Zo traint ze haar heupen en fietst ze met één been op de hometrainer. De 26-jarige deelt ook nog beelden van hoe zij haar enkel oprekt.

Ze sluit haar Instagram-slideshow af met een 'gekke bek', waar zij haar tong uitsteekt en een peace-teken doet. Op de goede weg terug, zo lijkt het.

Enkelbreuk van Suzanne Schulting

Schulting kwam in maart van dit jaar ten val door een botsing met Hanne Desmet bij de wereldbekerfinale. Daarbij brak zij haar enkel en moest een nachtje in het ziekenhuis slapen. Daar liet zij weten dat er geen sprake was van een gecompliceerde breuk, wat betekent dat Schulting sneller kan herstellen.

Overigens werd Desmet, die goud pakte, gediskwalificeerd na de botsing. Daar was de Belgische het niet mee eens, wat weer voor verbazing zorgde bij Schulting. De Nederlandse liet weten maar één berichtje van haar voormalig trainingspartner te hebben gehad.

Die gebroken enkel kon er nog wel bij voor Schulting, die een verschrikkelijk seizoen doormaakt. Zij was oververmoeid, liep een virus op en was daardoor geruime tijd uit de roulatie. Bij haar terugkeer op het ijs kreeg zij een schaatsijzer in haar rug.