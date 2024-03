Andrey Rublev gaat los op lijnrechter en krijgt diskwalificatie in halve finale Dubai

Andrey Rublev is in de halve finale van het ATP-toernooi in Dubai gediskwalificeerd. De Rus kookte in zijn partij tegen Aleksandr Bublik over van woede, vanwege een beslissing van de lijnrechter die in zijn ogen helemaal fout was. Bekijk het moment onderin het artikel.

Bij de stand 6-7 7-6 5-5 mocht Bueblik serveren. In die game stond het 40-30 voor de Kazak, toen Rublev in een rally de bal uit mepte. Meteen maakte Rublev een gebaar: de Rus meende dat eerder in die rally een bal van Bublik aan de verkeerde kant van de baseline was gevallen. Terwijl Bublik een bescheiden fistpump maakte, ging Rublev naar de lijnrechter toe. Met boze gebaren en schreeuwend richting het gezicht van de lijnrechter, maakte de nummer vijf van de ATP-ranking zijn ongenoegen duidelijk.

Diskwalificatie Andrey Rublev

De umpire was niet gediend van de intmiderende uitbarsting van de Rus. Hij werd gediskwalificeerd vanwege 'verbal abuse' (een verbale overtreding) en kon dus zijn tas inpakken om te douchen. Bublik treft in de finale te Dubai de winnaar van de partij tussen Daniil Medvedev en Ugo Humbert. Eerder dit toernooi verloor Tallon Griekspoor in de tweede ronde van Bublik met 7-6 7-6.

Griekspoor staat met zijn maatje Jan-Lennard Struff in de dubbelfinale. Daarin is het duo Ivan Dodig en Austin Krajicek de tegenstander.