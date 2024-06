Stefanos Tsitsipas slaat zich naar kwartfinale Roland Garros en is klaar voor dubbelspel met zijn vriendin

Stefanos Tsitsipas heeft zich ten koste van Matteo Arnaldi naar de kwartfinales van Roland Garros geslagen. De Griekse nummer negen van de plaatsingslijst had het twee sets heel moeilijk met de Italiaan, maar kon uiteindelijk toch juichen: 3-6 7-6 (4) 6-2 6-2.

Tsitsipas, in 2021 finalist op het gravel in Parijs, kreeg in de tweede set bij een 5-3-achterstand drie setpoints tegen, maar won de game op eigen service alsnog. Arnaldi kon vervolgens serveren voor een 2-0-voorsprong in sets en kreeg opnieuw een setpoint. Tsitsipas overleefde dat, maakte er 5-5 van en won even later de tiebreak. Daarna kon Arnaldi niet meer verrassen.

Arnaldi, de nummer 35 van de wereld, was een ronde eerder nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de als zesde geplaatste Andrej Roeblev. Tsitsipas speelt in de kwartfinales van het grandslamtoernooi tegen Carlos Alcaraz of Félix Auger-Aliassime.

Dubbelspel

Tsitsipas komt met zijn vriendin Paula Badosa ook nog uit uit het gemengde dubbelspel. Het veelbesproken stel maakte in de aanloop naar Roland Garros bekend uit elkaar te gaan, maar kwam drie weken later terug op dat besluit. Later vandaag staat hun duel in de eerste ronde op het programma.

Badosa boog zaterdag in het enkelspel in twee sets voor haat goede vriendin Aryna Sabalenka.