Programma Roland Garros: Tallon Griekspoor midden op de dag in actie tegen Alexander Zverev

Roland Garros is zondag 26 mei van start gegaan. Het grote tennistoernooi op het Franse klei in Parijs heeft nog drie Nederlanders actief. Hoe ver schopt Tallon Griekspoor het? Hij is na de uitschakeling van Arantxa Rus, Botic van de Zandschulp en de indruk makende Jesper de Jong nog de enige overgebleven Nederlander. Dit is het programma van zaterdag 1 juni.

Jesper de Jong bereikte voor het eerst het hoofdtoernooi van Roland Garros en won in de openingsronde meteen van Jack Draper. Dat zorgde in de tweede ronde voor een droomaffiche tegen Carlos Alcaraz, de nummer drie van de plaatsingslijst. Daarin verloor De Jong weliswaar, maar kreeg hij het publiek op de banken én complimenten van zijn Spaanse tegenstander. "Het was prachtig", verklaarde De Jong tijdens de persconferentie na afloop van de partij.

Jesper de Jong kan na etentje naast de Eiffeltoren 'niet wachten tot prijzengeld van Roland Garros is gestort' Jesper de Jong was woensdag dé man waar alle aandacht naar uitging op Roland Garros. In de tweede ronde speelde de Nederlander een dijk van een wedstrijd tegen Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld. Na afloop was het een gekkenhuis rondom de 23-jarige tennisser, dus besloot Sportnieuws.nl hem de 'day after' te bellen. "Mijn familie is hartstikke trots", zegt De Jong.

Na de uitschakeling van De Jong en een ronde eerder Botic van de Zandschulp zijn alleen Tallon Griekspoor en Arantxa Rus nog over.

Hoe laat speelt Tallon Griekspoor?

Tallon Griekspoor en Alexander Zverev hoeven niet te vrezen voor regen. Zij spelen namelijk op het centre court. Het dak op Court Philippe-Chatrier kan dicht. De Belgische Elise Mertens en 'Rus-beul' Elena Rybakina trappen het middagprogramma af in Parijs. Daarna is het de beurt aan Aryna Sabalenka en Paula Badosa en vervolgens betreden Griekspoor en Zverev de baan.

Griekspoor wacht een lastige opgave. Zverev schakelde in de eerste ronde met overmacht recordkampioen Rafael Nadal uit en won hiervoor het ATP 1000-toernooi van Rome.

Alexander Zverev wil Tallon Griekspoor baan uitdrukken met bijzondere training: 'Acht uur per dag Mario Kart' Alexander Zverev speelt in de derde ronde van Roland Garros tegen Tallon Griekspoor. De Duitser stond driemaal achter elkaar in de halve finale van het grandslamtoernooi. Wordt 2024 zijn jaar?

Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus uitgeschakeld

Botic van de Zandschulp verloor als enige Nederlander in de eerste ronde. Mede dankzij een enkelblessure ging hij in straight sets kansloos ten onder tegen Fabio Fognini. Na afloop kwamen zelfs de gedachten omhoog om er helemaal mee te stoppen.

Botic van de Zandschulp twijfelt over toekomst: 'Iets waar ik al een tijdje mee rondloop' Botic van de Zandschulp denkt serieus na over stoppen als proftennisser. Dat zei de Nederlander na zijn kansloze verliespartij in de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor met 6-1 6-1 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini. "Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden", vertelde de Nederlander na afloop.

Arantxa Rus verloor in de tweede ronde van de als vierde geplaatste Elena Rybakina. "Er had toen zeker meer in gezeten, maar zij kwam op dat moment net met een paar goede ballen", sprak Rus over een moment in de tweede set waarbij ze met 4-2 voor stond. "Ik denk dat dat het verschil is en de reden waarom ik in de top vijftig sta en zij de nummer vier van de wereld is."

Novak Djokovic in actie

Het is ook op zaterdag een drukte van jewelste op de banen in Parijs. Dat komt mede door de regen. Er moeten daardoor nog een aantal wedstrijden worden ingehaald. In de avond speelt Novak Djokovic tegen Lorenzo Musetti.

Nederlandse dubbelaars

Bij het mannendubbelspel komt Nederlander Wesley Koolhof met zijn Kroatische partner Nikola Mektic in actie. Het tweetal speelt tegen het Australische duo Max Purcell/Jordan Thompson. Ook Arantxa Rus dubbelt. Zij doet dat samen met de Russische Anna Blinkova tegen Ulrikke Eikeri uit Noorwegen en de Estse Ingrid Neel.

Roland Garros live

Roland Garros is gedurende het hele toernooi live te zien op Eurosport 1 en 2. De tennisuitzending begint daar rond 10.30 uur, vlak voor de start van de eerste wedstrijden. Ziggo Sport Tennis heeft de rechten van Roland Garros niet. De tussenstanden kun je ook live volgen in onderstaande widget.