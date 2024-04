Stefanos Tsitsipas bekroont toptoernooi met derde titel masterstoernooi Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas heeft voor de derde keer in zijn loopbaan het masterstoernooi van Monte Carlo gewonnen. De 25-jarige Griek rolde in de finale Casper Ruud op met 6-1 6-4.

Tsitsipas, momenteel twaalfde op de wereldranglijst, was eerder de beste in 2021 en 2022 op het graveltoernooi. Zijn laatste titel dateert van augustus vorig jaar toen hij de beste was in Los Cabos in Mexico.

Om de finale te bereiken in Monte Carlo versloeg hij de sterk presterende Italiaan Jannik Sinner in drie sets. Ruud won ook vorig jaar voor het laatst een toernooi. Hij bereikte de finale in Monte Carlo door de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic, in de halve finale in drie sets te verslaan.

Ruud, de nummer 10 van de wereldranglijst, leverde in de eerste set al op 1-1 zijn opslagbeurt in tegen Tsitsipas. De Griek pakte daarna nog twee keer een break en won de set met 6-1.

In de tweede set ging het gelijk op. Tsitsipas had een lange game nodig om op 4-3 te komen en moest daarvoor enkele breakpoints wegwerken. Na een eenvoudiger gewonnen opslagbeurt op 4-4 kreeg de Griek op 30-40 na ruim anderhalf uur zijn eerste matchpoint en sloeg na een lange rally meteen toe.