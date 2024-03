Video | Franse tennisser valt flauw vanwege extreme hitte

Een bizar moment maandag tijdens het tennistoernooi van de Miami Open. Arthur Cazaux speelde een kwalificatiewedstrijd tegen Harold Mayot maar viel tijdens de derde set flauw. Al eerder werd duidelijk dat de tennissers zich zorgen maakten om de hitte en hoge luchtvochtigheid.

In de derde set stond Fransman Arthur Cazaux klaar om de service van zijn tegenstander Harold Mayot terug te slaan. Totdat de 21-jarige tennisser plotseling in elkaar zakte op de grond. De Fransman leek bevangen door de hitte in Miami.

Het medisch personeel stond snel paraat, waarna hij per rolstoel van de baan werd gereden. Landgenoot Mayot stapte hierdoor als winnaar van het veld. Gelukkig maakt Cazaux het inmiddels naar omstandigheden goed.

Tough scenes in Miami.. Cazaux fainted and was forced to retire.. pic.twitter.com/P16JfMAFIY — 🎾💚 (@Tennis4everrr) March 18, 2024

Gezondheid van tennissers staat op het spel

Al de hele week is het extreem warm in Miami. Zo was het maandag 30 graden Celcius. Bovendien ging dit gepaard met een luchtvochtigheid van 70 procent. Eerder klaagde Alizé Cornet, landgenote van Cazaux, al over de omstandigheden in Miami via X. "De hitte en de vochtigheidsgraad zijn echt gestoord. Wanneer gaan we ermee stoppen om de gezondheid van spelers op het spel te zetten."

Cazaux was tijdens de Australian Open begin dit jaar nog een van de verrassingen. Daar bereikte hij de achtste finale, nadat hij in de derde ronde Tallon Griekspoor versloeg. Voor die wedstrijd had hij al gestunt tegen, de nummer zeven van de wereld, Holger Rune. Uiteindelijk maakte Robert Hurkacz een einde aan zijn sprookje op de Grand Slam.