MMA-vechtster showt creepy hoofdwond na bare knuckle gevecht: 'Is maar sneetje'

Katharina Lehner (34), een voormalig MMA-vechtster, heeft vrijdag haar eerste partijtje bare knuckle fighting gedaan. Ze voelde tegen Jessica Borga hoe klappen aankomen als je tegenstander geen handschoen draagt.

De Duitse Lehner werd bij BKFC Fight Night Clearwater in de eerste ronde knock out geslagen. Door een verbrijzelende punch van Borga liep Lehner schade op aan haar schedel.

Sneetje

Zaterdag liet ze via X zien hoe heftig ze was toegetakeld. Op haar voorhoofd is een angstaanjagende snee te zien. "Blokkeer me niet", schrijft ze, "het is alleen maar mijn voorhoofd." In een reactie krijgt ze de vraag of het oké met haar gaat. Ze antwoordt met: "Ja hoor, het is maar een sneetje".

Teskt gaat door na de tweet

Don’t block me it’s your forehead guys 😂 pic.twitter.com/npsyHTpFhq — Katharina Lehner (@klwmma) April 13, 2024

Elleboog?

De situatie in de clash waarin Lehner haar wonden opliep, is gepost op het Instagram-account van de bond Bare Knuckle Fighting Championship. Onder de video is er een discussie over de oorzaak van de wonden: een klap of een elleboog? Sommigen menen dat Borga de schade uitdeelde met een elleboog. Anderen zeggen dat toen ze haar elleboog inzette, de cut al was ontstaan, en dat Borga zichzelf met haar ellebogen afzette van Lehner. Bekijk de video hieronder.