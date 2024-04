Jake Paul daagt Mike Tyson uit: 'Hij kan mijn oor niet afbijten als ik zijn tanden eruit sla'

Dat Jake Paul genoeg zelfvertrouwen heeft, is inmiddels wel bekend. De vriend van Jutta Leerdam gaat op 20 juli de boksring in tegen oud-kampioen Mike Tyson en stookte het vuurtje daarom nog maar eens wat verder op.

Bij de Amerikaanse zender FOX wordt Paul gebeld tijdens een televisie-uitzending. De 27-jarige gaat tijdens het gesprek in op de kansen die hij tijdens het gevecht met Tyson heeft: "Hij onderschat me, dat geloof ik echt. Hij is zwaarder, maar ik ben sneller. Hij is sterker, maar ik ben fresh." Dat Paul ook als winnaar uit de strijd komt, daar bestaat volgens hem geen twijfel over. "Het is een eer om in de ring te staan met Mike, maar ik ben degene wiens hand omhoog gaat."

Alles-of-niets-oorlog

Het duel vindt plaats in de AT&T Arena Texas en wordt live uitgezonden op Netflix. De presentator van FOX wil ook weten hoe Paul denkt over de mensen die twijfelen of het wel een écht gevecht wordt tussen Paul en Tyson. "Zo irritant, mensen geloven alles wat ze op het internet zien. Er is zoveel desinformatie", vindt Paul. "Het wordt gewoon een alles-of-niet-oorlog."

En wat doet Paul dan als Tyson zijn oor afbijt, zoals de tijdens het gevecht 58-jarige in 1997 deed bij zijn tegenstander Evander Holyfield? "Hij kan mijn oor niet afbijten als ik zijn tanden eruit sla", lacht Paul.

Uitnodiging voor Donald Trump

Tijdens de uitzending ging het ook nog even over Amerikaanse de presidentsverkiezingen, die in november gaan tussen Joe Biden en Donald Trump. Laatstgenoemde is altijd groot fan van Tyson geweest, dus maakt Paul van de gelegenheid gebruikt om Trump een beetje te paaien op televisie. "Als je kijkt, dit is een uitnodiging. Ik weet dat je Tyson hebt gepromoot, dus ik hoop dat je er bij bent. Donnie, kom langs. We hebben tickets voor je."

Ook angst bij Paul en Tyson

In eerdere interviews gaven de twee boksers aan stiekem wat angst te hebben voor het duel. "Nu ben ik doodsbang, maar naarmate het gevecht dichterbij komt, word ik minder bang", zo gaf Tyson vorige week nog toe. En ook Paul kent wat spanning. "Het is wel Mike Tyson waar we over praten. Als ik tegenover me kijk in die ring zal ik waarschijnlijk een 'wauw-moment' hebben. Dat idee dat ik echt tegen Mike Tyson ga vechten."

Paul begon het interview bij FOX overigens met een shout-out naar zijn moeder. "Als je kijkt, ik hou van je." Haar moeder is Pam Stepnick. Zij poseerde onlangs met haar schoondochter Jutta Leerdam en daar viel bij de volgers van Leerdam iets op: namelijk het enorme lengteverschil tussen de twee. Leerdam en Paul zijn de afgelopen tijd veel samen, want het schaatsseizoen zit er natuurlijk op. Onlangs was het stel nog samen in de stad Philadelphia.