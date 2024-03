Bizarre regels bij gevecht Jake Paul en Mike Tyson gelekt: focus vol op de knock-out

De regels voor het gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson zijn vrijdag bekendgemaakt. Die reglementen hebben online voor veel ophef gezorgd, aangezien er wel heel veel dingen anders zijn vergeleken met een normale bokspartij.

Op 20 juli 2024 stappen de twee kemphanen de ring in tijdens het evenement in de AT&T Arena in Dallas. Normaal gesproken zijn er in een bokspartij rondes van drie minuten, maar Paul en Tyson vechten twee minuten per ronde. Ook knokken ze met zwaardere handschoenen, zestien ounce in plaats van tien ounce. De partij wordt exclusief uitgezonden via de streamingsdienst Netflix.

Focus op knock-out

De bizarste regel volgens vele fans is de focus op de knock-out in de partij tussen Tyson en Paul. De winnaar kan namelijk alleen de zege pakken als de andere vechter knock-out gaat. De andere regelwijzigingen zijn ook gefocust op een winnaar via knock-out. Zo zit er meer kracht achter de stoten door de handschoenen van 0,5 kilo en is de intensiteit van de stoten hoger door de verkorte rondes.