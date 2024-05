Vriend Jutta Leerdam neemt Mike Tyson in de zeik op Instagram: 'Is Jake Paul hier klaar voor?'

Jake Paul vecht op zaterdag 20 juli tegen voormalig wereldkampioen Mike Tyson. De 57-jarige vechter deelde keiharde stoten tijdens een trainingssessie en stelde daarbij de vraag of Paul er wel klaar voor was.

Showman Paul, niet zo snel onder de indruk, reageerde ludiek op die beelden. Op zijn eigen Instagram deelde hij de video van Tyson, gevolgd door een eigen filmpje. Daarin deelde hij geacteerde beelden waarop hij heel knullig aan het sparren is. Hij zette erbij: "Zeggen jullie het maar", waarmee hij reageerde op de vraag van Tyson.

Er wordt veel gesproken over het bijzondere en officiële gevecht. Tyson is namelijk al jaren gestopt met boksen en is volgens veel kenners te oud om nog écht te vechten. Alles meer dan een partijtje sparren zou gevaarlijk worden voor Tyson, die op het moment van het gevecht 58 jaar is.

Klappen tegen het hoofd zouden ernstige schade op kunnen leveren voor iemand van die leeftijd. John Kavanagh, de trainer van MMA-vechter Conor McGregor, zei: "Volle bak stoten tegen je hoofd op je 58ste... Dat is geen goed idee, wie je ook bent. Dat moet je gewoon niet doen."

Grote zorgen om gevecht Jake Paul vs. Mike Tyson: 'Dat is geen goed idee' De trainer van Conor McGregor, John Kavanagh, vindt het een oliedom idee dat Jake Paul en Mike Tyson met elkaar gaan vechten. Hij hoopt voor de 57-jarige Tyson dat het bij een wedstrijdje sparren blijft.

Paul is op zijn hoede voor het gevecht, maar is banger voor het publiek dan voor zijn tegenstander. De bokser, die vroeger YouTuber was, denkt dat het publiek niet blij zal zijn als hij Tyson knock-out slaat. "Daar ben ik wel bang voor ja. Ik denk dat het wel een win-win-situatie is. Mensen kunnen me haten of lief hebben, maar ik moet geen waarde hechten aan de manier waarop het publiek mij ziet. Dan kan ik nooit echt gelukkig worden."

Jake Paul goudeerlijk over bokspartij met Mike Tyson: 'Ben bang voor reactie van het publiek' Jake Paul was in zijn laatste podcast onherkenbaar en goudeerlijk over zijn partij met Mike Tyson. Waar de vriend van Jutta Leerdam vaak een grote mond heeft, was hij nu open over zijn angsten voor de partij en hoe hij wil gaan doen in de opbouw voor het gevecht.

Met Jutta Leerdam in Puerto Rico

Paul was zich de afgelopen periode in Puerto Rico aan het voorbereiden op het gevecht en had daarbij schaatskoningin Leerdam aan zijn zijde. Zij is na een maandje weer teruggekomen in Nederland, waarna er direct groot nieuws naar buiten kwam. Leerdam lijkt een contract te tekenen bij Team IKO, nadat Schaatsteam Jumbo in april had besloten het contract met Leerdam niet te verlengen.