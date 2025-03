Dit is Jake Paul: steenrijke en boksende influencer vroeg Jutta Leerdam op bijzondere plek ten huwelijk

Waar Jake Paul is, is reuring. De Amerikaanse influencer/bokser is in Nederland vooral bekend als de verloofde van topschaatsster Jutta Leerdam, maar heeft zelf een indrukwekkend imperium opgebouwd met merkwaardige stunts en een goed gevoel voor commercieel interessante projecten. Zo stapte hij zelfs met succes de ring in tegen bokslegende Mike Tyson. Hij bracht een paar winterse weken door op de tribunes van Thialf en vroeg Leerdam ten huwelijk.

Jake en zijn broer Logan trapten hun carrière af als YouTubers. Geen YouTubers zoals wij die in Nederland kennen (zoals Enzo Knol, Jade Anna of De Bankzitters), maar met véél meer sensatie. Zo kwam broer Logan in 2017 in opspraak omdat hij een persoon filmde die zichzelf had opgehangen in een beroemd Japans 'zelfmoordbos'.

2017 was ook het jaar dat Jake een rol kreeg als acteur in een Disney Channel-serie genaamd Bizaardvark. Na één seizoen kreeg hij klachten van zijn buren dat er continu geluidsoverlast was rondom zijn huis, waarna Disney hem voor het tweede seizoen van de show haalde.

Dat Paul door had hoe hij de show moest stelen, was duidelijk. In 2017, 2018, 2021 en 2023 behoorde hij volgens Forbes tot de bestbetaalde creators van YouTube. En Paul zou vaker in een lijstje van het toonaangevende tijdschrift terechtkomen, maar daarover later meer.

Bokscarrière

In de jaren erna maakte Paul ook muziek en richtte hij zich op een carrière in het boksen. In eerste instantie deed hij dat - net als veel andere YouTubers - op amateurniveau tegen andere beroemdheden. In 2018 debuteerde Paul in de ring tegen Deji Olatunji, terwijl broer Logan tegen KSI, de broer van Deji, vocht op dezelfde dag.

Tommy Fury

Na een volgend gevecht tegen een YouTuber besloot Paul het serieuzer te gaan aanpakken. Niet meer tegen influencers, maar tegen echte (oud-)vechters. Zo vocht hij tegen meerdere voormalig UFC'ers en ook tegen profbokser Tommy Fury. Niet voor niks de halfbroer van Tyson Fury, voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten. Het gevecht tegen Fury is nog steeds het enige dat Paul verloor, al is hij het er zelf niet mee eens.

Bestbetaalde atleten

Ondertussen had Paul al een aardig centje verdiend met vechten. In 2022 stond hij in de lijst van Forbes van bestbetaalde atleten ter wereld. Op dat moment had hij al zo'n 38 miljoen dollar binnengehaald met het vechten tegen andere influencers.

In de bokswereld verloor Paul zijn streken absoluut niet. Hij deed van alles om de headlines te halen. Toen broer Logan tegen Floyd Mayweather moest vechten, ging Jake er tijdens de staredown vandoor met de pet van de vechtsportlegende. "Gotcha hat", riep hij triomfantelijk.

The Problem Child

Niet voor niks luidt Pauls bijnaam The Problem Child. Paul houdt wel van een beetje oorlog. Zeker een aantal jaar geleden had hij enorm veel haters en werd er door groepen mensen regelmatig 'Fuck Jake Paul!' geschreeuwd als hij ergens binnenkwam. Dat is de laatste jaren redelijk omgeslagen.

Wereldkampioen boksen

Paul was klaar met het vechten tegen 'net niet'-boksers en stelde zichzelf een belangrijk doel: wereldkampioen worden. "Ik wil één van de grootste verhalen in de sporthistorie creëren: van een acteur bij Disney Channel naar wereldkampioen boksen in minder dan zes jaar."

Om wereldkampioen te worden, wist Paul dat hij moest afstappen van de pay-per-view-gevechten (PPV). Dan maar minder geld verdienen. Hij stapte over naar het reguliere boksen en kwam daar tegenover André August en Ryan Bourland te staan. Geen topnamen, maar aardige vechters om een nieuwe stap mee te zetten in de bokswereld. Ze bleken totaal niet opgewassen tegen Paul.

Puerto Rico

Overigens traint Paul in Puerto Rico, waar hij wordt omarmd. Hij heeft daar de bijnaam El Gallo de Dorado gekregen, wat 'Het Goudhaantje' betekent. Hij versloeg er profbokser Ryan Bourland. Hij sloeg zijn tegenstander in de eerste ronde al naar de grond en won op die manier via een TKO (technische knock-out).

Gevecht tegen Mike Tyson

Op 7 maart 2024 maakte Paul een nieuwe tegenstander bekend: Mike Tyson. De oud-wereldkampioen werd in zijn tijd The Baddest Man on the Planet genoemd, maar is inmiddels wel 58 jaar oud. Geen gevecht dat in het kader van zijn profcarrière past, maar wel eentje die veel stof deed opwaaien. Op de geplande datum (20 juli live op Netflix) ging het gevecht niet door wegens medische problemen bij de omstreden legende. Paul - Tyson werd verplaatst naar vrijdag 15 november 2024.

Het gevecht werd maandenlang gehyped en Paul deed daar vrolijk aan mee. Uiteindelijk voelden de boksliefhebbers zich dan ook enigszins bekocht na het gevecht. De 58-jarige Tyson kon de veel jongere Paul niet bijbenen en de vriend van Leerdam won de partij dan ook dik op punten. Toch kreeg Paul ook veel kritiek, want hij zou zich hebben ingehouden om de oude bokslegende niet te erg toe te takelen.

Jutta Leerdam

Jutta Leerdam is sinds 3 april 2023 de vriendin van de Amerikaan. De twee zijn inmiddels een waar showkoppel. Van een basketbalwedstrijd van Miami Heat tot een vakantie in Costa Rica: het koppel is via Instagram overal te volgen.

Leerdam en Paul reizen samen de hele wereld over. Als hun drukke levens dat toelaten. Leerdam bracht maanden door met Paul in Puerto Rico tijdens haar vakantie en Paul komt op zijn beurt af en toe naar Nederland. Maar ook momenten dat evenementen elkaar kruisen, zoeken ze elkaar op. Zoals tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Leerdam was ook aanwezig bij het gevecht van haar vriend tegen Tyson. Na haar succesvolle optreden tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi, met winst op zowel de 500 als de 1000 meter, vloog ze door naar Dallas. Waar het gevecht tussen Paul en Tyson de hoge verwachtingen niet wist waar te maken, deed Leerdam dat wel. Zij stal de show met een schitterende jurk.

Paul bezocht op zijn beurt belangrijke wedstrijden van Leerdam. Hij was aanwezig bij de EK sprint, waar Leerdam won. Paul vierde groots feest met Ruud, de vader van Jutta. Ook was de Amerikaan aanwezig bij de WK afstanden in Hamar, waar Leerdam op drie onderdelen in de prijzen viel. Maar toen moest het mooiste nog komen.

Huwelijksaanzoek

Na het toernooi in Noorwegen vloog het koppel naar Puerto Rico, waar Paul de Nederlandse verraste met een huwelijksaanzoek. Ze zei 'ja' waardoor de twee gaan trouwen. Wanneer is nog onduidelijk.

