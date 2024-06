Aangifte tegen Glory-kampioen Rico Verhoeven vanwege bedreiging, management reageert

Er is door ex-zakenpartner Tibor Koppens aangifte gedaan tegen Rico Verhoeven vanwege bedreiging in vereniging tijdens een vechtsportgala op donderdag 30 mei jongstleden. Het management van Rico Verhoeven ontkent middels een statement de aantijgingen. "Dit is iemand die bewust de media heeft benaderd om over de rug van Rico zijn blazoen schoon te vegen."

Koppers is een bekende bodybuilder en ondernemer en had in het verleden een zakenrelatie met Glory-zwaargewichtkampioen Rico Verhoeven. Het slachtoffer zou tijdens een sportevenement in Amsterdam hevig zijn toegesproken door Verhoeven en zijn manager Karim Erja. "Het was extreem onaangenaam. Een nachtmerrie. Rico heeft mij met een ijskoude blik en agressie bejegend. Ik ben extreem geschrokken. Karim zei: wij zijn nog niet klaar met jou. En Rico zei: op je knieën en excuses aanbieden", vertelt Koppers over het incident tegen De Telegraaf.

Het verhaal

Koppers en Verhoeven waren jarenlang zakenpartners in een lijn voor voedingssupplementen, genaamd High End Nutrition. Dat bedrijf ging failliet en daarna is er ruzie ontstaan tussen het tweetal. Er zou een bedrag van 750.000 euro met de ruzie gemoeid zijn. Volgens de advocate van Koppers heeft het Openbaar Ministerie inmiddels beelden opgevraagd van het incident bij het Tropenmuseum in Amsterdam.

Reactie management Verhoeven

"Ik begrijp net dat er blijkbaar een aangifte is gedaan tegen Rico Verhoeven en zelfs mij door een oude bekende van ons", verklaart manager Karim Erja in een statement tegenover Sportnieuws.nl. Hij spreekt over een gebeurtenis tijdens de pre-opening van de Martial Arts Wereldmuseum tentoonstelling in Amsterdam. "Nadat we een rondleiding hadden gehad in het museum en diverse andere aanwezigen met Rico op de foto gingen, dronken we na afloop nog een frisdrankje in de bar. Ik merkte in mijn ooghoek, toen ik in gesprek was dat dat Rico iemand een in de tussenruimte iemand streng toesprak en zag dat dit Tibor Koppers was."

Verhoeven was in het verleden het gezicht van High End Nutrition Supplements, waarvan Koppers directeur en eigenaar was. "Ik voegde me bij dit gesprek, waarin ik hoorde dat Tibor Koppers door Rico Verhoeven erop werd gewezen dat hij gezien de relatie die zij hadden in het verleden op z’n minst het fatsoen moest hebben om zijn excuses aan te bieden als een vent en zeggen “Ik heb er een zooitje van gemaakt, ik kan dat nu niet meer terugdraaien, maar sorry, in plaats van mijzelf en en tientallen anderen achter te laten met een financiële puinhoop”. Rico voegde daaraan toe dat hij dat liever had gehad, dan dat hij hier op een feestelijke gelegenheid smalend vlak langs Rico liep, zonder iets te zeggen en te doen alsof er niets aan de hand was."

Volgens Erja erkende Koppers dat er fouten zijn gemaakt, maar wilde hij er nog een discussie van maken. "Ik mengde me in het gesprek en heb er aan toegevoegd dat de rechter tot twee keer toe heeft gesproken en die discussie al klaar is. Het enige wat er van je wordt verwacht is dat je het fatsoen hebt om je fouten toe te geven en klaar. Daarop zijn Rico en ik vertrokken het andere deel van het museum in. Bij dit gesprek stonden continu twee beveiligingsmedewerkers van het Wereldmuseum overigens, die kunnen onderschrijven dat het een gewoon gesprek was waarin hij absoluut niet is bedreigd of geïntimideerd."

Erja is tot slot duidelijk over Koppers: "Dit is iemand die bewust de media benaderd om over de rug van Rico de media te zoeken om zijn blazoen proberen schoon te vegen. Wij zien de aangifte met vertrouwen tegemoet en zullen met onze advocaat overleggen of wij in deze ook stappen tegen deze man moeten ondernemen. Het is vervelend genoeg al en hij blijft maar bezig."